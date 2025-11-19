एक्सचेंजDEX+
Dialectic USD Vault का आज का लाइव मूल्य 1.005 USD है.DUSD का मार्केट कैप 55,659,002 USD है. भारत में DUSD से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

DUSD की अधिक जानकारी

DUSD प्राइस की जानकारी

DUSD क्या है

DUSD आधिकारिक वेबसाइट

DUSD टोकन का अर्थशास्त्र

DUSD प्राइस का पूर्वानुमान

Dialectic USD Vault लोगो

Dialectic USD Vault मूल्य (DUSD)

1 DUSD से USD लाइव प्राइस:

$1.005
$1.005
0.00%1D
USD
Dialectic USD Vault (DUSD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:52:50 (UTC+8)

Dialectic USD Vault का आज का मूल्य

आज Dialectic USD Vault (DUSD) का लाइव मूल्य $ 1.005 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.02% का बदलाव आया है. मौजूदा DUSD से USD कन्वर्ज़न दर $ 1.005 प्रति DUSD है.

$ 55,659,002 के मार्केट कैप के अनुसार Dialectic USD Vault करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 55.38M DUSD है. पिछले 24 घंटों के दौरान, DUSD की ट्रेडिंग $ 1.005 (निम्न) और $ 1.01 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 1.01 और सबसे निम्न स्तर $ 0.999002 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में DUSD में पिछले एक घंटे में -0.00% और पिछले 7 दिनों में +0.04% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Dialectic USD Vault (DUSD) मार्केट की जानकारी

$ 55.66M
$ 55.66M

--
--

$ 55.66M
$ 55.66M

55.38M
55.38M

55,384,382.11821973
55,384,382.11821973

Dialectic USD Vault का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 55.66M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 55.38M है, कुल आपूर्ति 55384382.11821973 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 55.66M है.

Dialectic USD Vault की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.005
$ 1.005
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.01
$ 1.01
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.005
$ 1.005

$ 1.01
$ 1.01

$ 1.01
$ 1.01

$ 0.999002
$ 0.999002

-0.00%

-0.02%

+0.04%

+0.04%

Dialectic USD Vault (DUSD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Dialectic USD Vault का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000208343452211 था.
पिछले 30 दिनों में, Dialectic USD Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0015756390 था.
पिछले 60 दिनों में, Dialectic USD Vault का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Dialectic USD Vault का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000208343452211-0.02%
30 दिन$ +0.0015756390+0.16%
60 दिन$ 0--
90 दिन$ 0--

Dialectic USD Vault के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Dialectic USD Vault (DUSD) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में DUSD का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Dialectic USD Vault (DUSD) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Dialectic USD Vault के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Dialectic USD Vault की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए DUSD के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Dialectic USD Vaultप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

Dialectic USD Vault (DUSD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Dialectic USD Vault

2030 में 1 Dialectic USD Vault का मूल्य कितना होगा?
अगर Dialectic USD Vault 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Dialectic USD Vault के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:52:50 (UTC+8)

Dialectic USD Vault (DUSD) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Dialectic USD Vault के बारे में और जानें

$0.00

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.015678

$0.00002279

$0.03557

$0.00000000000000005753

$0.00000004529

