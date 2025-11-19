एक्सचेंजDEX+
Dialectic ETH Vault का आज का लाइव मूल्य 3,093.44 USD है.DETH का मार्केट कैप 33,968,727 USD है. भारत में DETH से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

Dialectic ETH Vault मूल्य (DETH)

1 DETH से USD लाइव प्राइस:

$3,092.51
$3,092.51$3,092.51
+1.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Dialectic ETH Vault (DETH) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:52:42 (UTC+8)

Dialectic ETH Vault का आज का मूल्य

आज Dialectic ETH Vault (DETH) का लाइव मूल्य $ 3,093.44 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 2.02% का बदलाव आया है. मौजूदा DETH से USD कन्वर्ज़न दर $ 3,093.44 प्रति DETH है.

$ 33,968,727 के मार्केट कैप के अनुसार Dialectic ETH Vault करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 11.01K DETH है. पिछले 24 घंटों के दौरान, DETH की ट्रेडिंग $ 3,005.33 (निम्न) और $ 3,176.2 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 4,757.52 और सबसे निम्न स्तर $ 2,970.7 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में DETH में पिछले एक घंटे में +1.56% और पिछले 7 दिनों में -10.59% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Dialectic ETH Vault (DETH) मार्केट की जानकारी

$ 33.97M
$ 33.97M$ 33.97M

--
----

$ 33.97M
$ 33.97M$ 33.97M

11.01K
11.01K 11.01K

11,010.15361482679
11,010.15361482679 11,010.15361482679

Dialectic ETH Vault का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.97M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 11.01K है, कुल आपूर्ति 11010.15361482679 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 33.97M है.

Dialectic ETH Vault की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 3,005.33
$ 3,005.33$ 3,005.33
24 घंटे में न्यूनतम
$ 3,176.2
$ 3,176.2$ 3,176.2
24 घंटे में उच्चतम

$ 3,005.33
$ 3,005.33$ 3,005.33

$ 3,176.2
$ 3,176.2$ 3,176.2

$ 4,757.52
$ 4,757.52$ 4,757.52

$ 2,970.7
$ 2,970.7$ 2,970.7

+1.56%

+2.02%

-10.59%

-10.59%

Dialectic ETH Vault (DETH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Dialectic ETH Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +61.23 था.
पिछले 30 दिनों में, Dialectic ETH Vault का USD में मूल्य बदलाव $ -745.9320142400 था.
पिछले 60 दिनों में, Dialectic ETH Vault का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Dialectic ETH Vault का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +61.23+2.02%
30 दिन$ -745.9320142400-24.11%
60 दिन$ 0--
90 दिन$ 0--

Dialectic ETH Vault के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Dialectic ETH Vault (DETH) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में DETH का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Dialectic ETH Vault (DETH) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Dialectic ETH Vault के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Dialectic ETH Vault की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए DETH के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Dialectic ETH Vaultप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Dialectic ETH Vault (DETH) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Dialectic ETH Vault

2030 में 1 Dialectic ETH Vault का मूल्य कितना होगा?
अगर Dialectic ETH Vault 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Dialectic ETH Vault के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:52:42 (UTC+8)

Dialectic ETH Vault (DETH) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Dialectic ETH Vault के बारे में और जानें

