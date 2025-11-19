Dialectic BTC Vault मूल्य (DBIT)
आज Dialectic BTC Vault (DBIT) का लाइव मूल्य $ 96,820 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 7.10% का बदलाव आया है. मौजूदा DBIT से USD कन्वर्ज़न दर $ 96,820 प्रति DBIT है.
$ 12,283,938 के मार्केट कैप के अनुसार Dialectic BTC Vault करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 127.09 DBIT है. पिछले 24 घंटों के दौरान, DBIT की ट्रेडिंग $ 90,339 (निम्न) और $ 100,881 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 126,288 और सबसे निम्न स्तर $ 89,097 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में DBIT में पिछले एक घंटे में +1.01% और पिछले 7 दिनों में -5.62% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.
Dialectic BTC Vault का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.28M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DBIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 127.09 है, कुल आपूर्ति 127.0929443803038 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.28M है.
+1.01%
+7.10%
-5.62%
-5.62%
आज के दिन के दौरान, Dialectic BTC Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +6,421.63 था.
पिछले 30 दिनों में, Dialectic BTC Vault का USD में मूल्य बदलाव $ -13,077.9615000000 था.
पिछले 60 दिनों में, Dialectic BTC Vault का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Dialectic BTC Vault का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +6,421.63
|+7.10%
|30 दिन
|$ -13,077.9615000000
|-13.50%
|60 दिन
|$ 0
|--
|90 दिन
|$ 0
|--
2040 में, Dialectic BTC Vault के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.