DFX Finance मूल्य (DFX)

1 DFX से USD लाइव प्राइस:

$0.02850019
$0.02850019$0.02850019
-15.30%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
DFX Finance (DFX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:42:19 (UTC+8)

DFX Finance (DFX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02814783
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0336573
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02814783
$ 0.0336573
$ 24.87
$ 0.00102644
-0.23%

-15.32%

+26.01%

+26.01%

DFX Finance (DFX) रियल-टाइम प्राइस $0.02850019 है. पिछले 24 घंटों में, DFX ने $ 0.02814783 के कम और $ 0.0336573 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DFX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 24.87 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00102644 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DFX में -0.23%, 24 घंटों में -15.32%, तथा पिछले 7 दिनों में +26.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

DFX Finance (DFX) मार्केट की जानकारी

$ 1.24M
--
$ 2.85M
43.58M
100,000,000.0
DFX Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.24M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DFX की मार्केट में उपलब्ध राशि 43.58M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.85M है.

DFX Finance (DFX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, DFX Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00515710346653379 था.
पिछले 30 दिनों में, DFX Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1195895161 था.
पिछले 60 दिनों में, DFX Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1922768339 था.
पिछले 90 दिनों में, DFX Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0211552956326950164 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00515710346653379-15.32%
30 दिन$ +0.1195895161+419.61%
60 दिन$ +0.1922768339+674.65%
90 दिन$ +0.0211552956326950164+288.03%

DFX Finance (DFX) क्या है

DFX Finance is a decentralized foreign exchange protocol optimized for trading fiat-backed foreign stablecoins, (CADC, EURS, XSGD, etc.) using real-world FX prices. You can safely earn yield or use the DFX platform and contracts to provide true financial localization for the customers of your global business. A decentralized protocol where users can efficiently exchange stablecoins pegged to various foreign currencies isn’t only important, but necessary. DFX Finance is that protocol for the exchange of foreign stablecoins. DFX’s algorithm dynamically adjusts by using real world FX price feeds from ChainLink to ensure that you get the best rates. Working with stablecoin issuers in foreign countries and their local on-ramps will be necessary to onboard the masses into DeFi. DFX aims to create partnerships with stablecoin issuers around the world and help them bootstrap the usage of their tokens to the world. DFX Finance will bring foreign exchange of currencies on-chain and enable millions of users to get the best exchange rates possible. Contact us today or check the links below to get started. Official Website - https://dfx.finance/ Official dapp - https://app.dfx.finance/ DFX Docs - https://docs.dfx.finance/

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

DFX Finance (DFX) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

DFX Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में DFX Finance (DFX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके DFX Finance (DFX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? DFX Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब DFX Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DFX लोकल करेंसी में

DFX Finance (DFX) टोकन का अर्थशास्त्र

DFX Finance (DFX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DFX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: DFX Finance (DFX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज DFX Finance (DFX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DFX प्राइस 0.02850019 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DFX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DFX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02850019 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
DFX Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DFX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.24M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DFX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DFX की मार्केट में उपलब्ध राशि 43.58M USD है.
DFX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DFX ने 24.87 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DFX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DFX ने 0.00102644 USD की ATL प्राइस देखी.
DFX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DFX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DFX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DFX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DFX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:42:19 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.