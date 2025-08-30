DFX Finance मूल्य (DFX)
-0.23%
-15.32%
+26.01%
+26.01%
DFX Finance (DFX) रियल-टाइम प्राइस $0.02850019 है. पिछले 24 घंटों में, DFX ने $ 0.02814783 के कम और $ 0.0336573 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DFX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 24.87 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00102644 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DFX में -0.23%, 24 घंटों में -15.32%, तथा पिछले 7 दिनों में +26.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DFX Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.24M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DFX की मार्केट में उपलब्ध राशि 43.58M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.85M है.
आज के दिन के दौरान, DFX Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00515710346653379 था.
पिछले 30 दिनों में, DFX Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1195895161 था.
पिछले 60 दिनों में, DFX Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1922768339 था.
पिछले 90 दिनों में, DFX Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0211552956326950164 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00515710346653379
|-15.32%
|30 दिन
|$ +0.1195895161
|+419.61%
|60 दिन
|$ +0.1922768339
|+674.65%
|90 दिन
|$ +0.0211552956326950164
|+288.03%
DFX Finance is a decentralized foreign exchange protocol optimized for trading fiat-backed foreign stablecoins, (CADC, EURS, XSGD, etc.) using real-world FX prices. You can safely earn yield or use the DFX platform and contracts to provide true financial localization for the customers of your global business. A decentralized protocol where users can efficiently exchange stablecoins pegged to various foreign currencies isn’t only important, but necessary. DFX Finance is that protocol for the exchange of foreign stablecoins. DFX’s algorithm dynamically adjusts by using real world FX price feeds from ChainLink to ensure that you get the best rates. Working with stablecoin issuers in foreign countries and their local on-ramps will be necessary to onboard the masses into DeFi. DFX aims to create partnerships with stablecoin issuers around the world and help them bootstrap the usage of their tokens to the world. DFX Finance will bring foreign exchange of currencies on-chain and enable millions of users to get the best exchange rates possible. Contact us today or check the links below to get started. Official Website - https://dfx.finance/ Official dapp - https://app.dfx.finance/ DFX Docs - https://docs.dfx.finance/
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
