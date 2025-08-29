USX की अधिक जानकारी

dForce USD लोगो

dForce USD मूल्य (USX)

गैर-सूचीबद्ध

1 USX से USD लाइव प्राइस:

$0.987214
$0.987214$0.987214
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
dForce USD (USX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:17:18 (UTC+8)

dForce USD (USX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.986531
$ 0.986531$ 0.986531
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.987709
$ 0.987709$ 0.987709
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.986531
$ 0.986531$ 0.986531

$ 0.987709
$ 0.987709$ 0.987709

$ 2.71
$ 2.71$ 2.71

$ 0.331253
$ 0.331253$ 0.331253

-0.00%

+0.04%

-0.01%

-0.01%

dForce USD (USX) रियल-टाइम प्राइस $0.987214 है. पिछले 24 घंटों में, USX ने $ 0.986531 के कम और $ 0.987709 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.71 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.331253 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USX में -0.00%, 24 घंटों में +0.04%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

dForce USD (USX) मार्केट की जानकारी

$ 15.26M
$ 15.26M$ 15.26M

--
----

$ 132.85M
$ 132.85M$ 132.85M

15.45M
15.45M 15.45M

134,571,773.1095259
134,571,773.1095259 134,571,773.1095259

dForce USD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.26M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USX की मार्केट में उपलब्ध राशि 15.45M है, कुल आपूर्ति 134571773.1095259 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 132.85M है.

dForce USD (USX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, dForce USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00035196 था.
पिछले 30 दिनों में, dForce USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0049089216 था.
पिछले 60 दिनों में, dForce USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0095213828 था.
पिछले 90 दिनों में, dForce USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0143431173391533 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00035196+0.04%
30 दिन$ -0.0049089216-0.49%
60 दिन$ -0.0095213828-0.96%
90 दिन$ -0.0143431173391533-1.43%

dForce USD (USX) क्या है

Synthetic Stablecoin

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

dForce USD (USX) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

dForce USD प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में dForce USD (USX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके dForce USD (USX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? dForce USD के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब dForce USD प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

USX लोकल करेंसी में

dForce USD (USX) टोकन का अर्थशास्त्र

dForce USD (USX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. USX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: dForce USD (USX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज dForce USD (USX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव USX प्राइस 0.987214 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
USX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
USX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.987214 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
dForce USD का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
USX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.26M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
USX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
USX की मार्केट में उपलब्ध राशि 15.45M USD है.
USX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
USX ने 2.71 USD की ATH प्राइस हासिल की.
USX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
USX ने 0.331253 USD की ATL प्राइस देखी.
USX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
USX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या USX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष USX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए USX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:17:18 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.