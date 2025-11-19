एक्सचेंजDEX+
DFDV Staked SOL का आज का लाइव मूल्य 142.14 USD है.DFDVSOL का मार्केट कैप 71,374,346 USD है. भारत में DFDVSOL से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

DFDVSOL की अधिक जानकारी

DFDVSOL प्राइस की जानकारी

DFDVSOL क्या है

DFDVSOL आधिकारिक वेबसाइट

DFDVSOL टोकन का अर्थशास्त्र

DFDVSOL प्राइस का पूर्वानुमान

DFDV Staked SOL लोगो

DFDV Staked SOL मूल्य (DFDVSOL)

गैर-सूचीबद्ध

1 DFDVSOL से USD लाइव प्राइस:

0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
DFDV Staked SOL (DFDVSOL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:52:27 (UTC+8)

DFDV Staked SOL का आज का मूल्य

आज DFDV Staked SOL (DFDVSOL) का लाइव मूल्य $ 142.14 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा DFDVSOL से USD कन्वर्ज़न दर $ 142.14 प्रति DFDVSOL है.

$ 71,374,346 के मार्केट कैप के अनुसार DFDV Staked SOL करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 502.12K DFDVSOL है. पिछले 24 घंटों के दौरान, DFDVSOL की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 259.77 और सबसे निम्न स्तर $ 135.29 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में DFDVSOL में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में -18.82% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) मार्केट की जानकारी

--
DFDV Staked SOL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 71.37M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DFDVSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 502.12K है, कुल आपूर्ति 502124.435627174 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 71.37M है.

DFDV Staked SOL की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, DFDV Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DFDV Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ -42.3360720780 था.
पिछले 60 दिनों में, DFDV Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ -60.0722728500 था.
पिछले 90 दिनों में, DFDV Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ -46.06259615216466 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -42.3360720780-29.78%
60 दिन$ -60.0722728500-42.26%
90 दिन$ -46.06259615216466-24.47%

DFDV Staked SOL के लिए प्राइस पूर्वानुमान

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में DFDVSOL का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
DFDV Staked SOL (DFDVSOL) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, DFDV Staked SOL के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में DFDV Staked SOL की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए DFDVSOL के प्राइस पूर्वानुमान के लिए DFDV Staked SOLप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न DFDV Staked SOL

2030 में 1 DFDV Staked SOL का मूल्य कितना होगा?
अगर DFDV Staked SOL 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. DFDV Staked SOL के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
DFDV Staked SOL (DFDVSOL) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

DFDV Staked SOL के बारे में और जानें

एक्सप्लोर करने के लिए और क्रिप्टोकरेंसी

