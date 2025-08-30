DEXTER मूल्य (DEXTER)
DEXTER (DEXTER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DEXTER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DEXTER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00156075 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DEXTER में -1.52%, 24 घंटों में -6.53%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.42% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DEXTER का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DEXTER की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.52M है, कुल आपूर्ति 999523329.631531 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.75K है.
आज के दिन के दौरान, DEXTER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DEXTER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, DEXTER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, DEXTER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.53%
|30 दिन
|$ 0
|+1.40%
|60 दिन
|$ 0
|-67.26%
|90 दिन
|$ 0
|--
Dexter is the first original story driven meme that rewards its holders with revenue share. He aims to become the un-official mascot of Dexscreener, while also aiming to reach 1B+ marketcap to impress his long term friends, Pepe, Trump & Doge. This is his story, from underdog to top of the world, an American dream come true. Dexter had an idea. He would create a character, a silly yet lovable digital creature who loved money but was always getting into funny situations. He named it after himself " Dexter spent hours drawing and writing stories about Dexter and friends. He wanted Dexter to be relatable, fun, and catchy. He shared his creations on social media. At first, not many people noticed. Dexter felt a little discouraged, but he didn’t give up.
