DEXTER लोगो

DEXTER मूल्य (DEXTER)

गैर-सूचीबद्ध

1 DEXTER से USD लाइव प्राइस:

--
----
-6.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
DEXTER (DEXTER) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:11:50 (UTC+8)

DEXTER (DEXTER) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00156075
$ 0.00156075$ 0.00156075

$ 0
$ 0$ 0

-1.52%

-6.53%

+1.42%

+1.42%

DEXTER (DEXTER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DEXTER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DEXTER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00156075 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DEXTER में -1.52%, 24 घंटों में -6.53%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.42% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

DEXTER (DEXTER) मार्केट की जानकारी

$ 8.75K
$ 8.75K$ 8.75K

--
----

$ 8.75K
$ 8.75K$ 8.75K

999.52M
999.52M 999.52M

999,523,329.631531
999,523,329.631531 999,523,329.631531

DEXTER का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DEXTER की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.52M है, कुल आपूर्ति 999523329.631531 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.75K है.

DEXTER (DEXTER) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, DEXTER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DEXTER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, DEXTER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, DEXTER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-6.53%
30 दिन$ 0+1.40%
60 दिन$ 0-67.26%
90 दिन$ 0--

DEXTER (DEXTER) क्या है

Dexter is the first original story driven meme that rewards its holders with revenue share. He aims to become the un-official mascot of Dexscreener, while also aiming to reach 1B+ marketcap to impress his long term friends, Pepe, Trump & Doge. This is his story, from underdog to top of the world, an American dream come true. Dexter had an idea. He would create a character, a silly yet lovable digital creature who loved money but was always getting into funny situations. He named it after himself " Dexter spent hours drawing and writing stories about Dexter and friends. He wanted Dexter to be relatable, fun, and catchy. He shared his creations on social media. At first, not many people noticed. Dexter felt a little discouraged, but he didn’t give up.

DEXTER (DEXTER) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

DEXTER प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में DEXTER (DEXTER) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके DEXTER (DEXTER) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? DEXTER के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब DEXTER प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DEXTER लोकल करेंसी में

DEXTER (DEXTER) टोकन का अर्थशास्त्र

DEXTER (DEXTER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DEXTER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: DEXTER (DEXTER) के बारे में अन्य प्रश्न

आज DEXTER (DEXTER) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DEXTER प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DEXTER से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DEXTER से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
DEXTER का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DEXTER के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.75K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DEXTER की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DEXTER की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.52M USD है.
DEXTER की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DEXTER ने 0.00156075 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DEXTER का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DEXTER ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
DEXTER का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DEXTER के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DEXTER इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DEXTER इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DEXTER का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:11:50 (UTC+8)

