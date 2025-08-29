DESU की अधिक जानकारी

Dexsport लोगो

Dexsport मूल्य (DESU)

गैर-सूचीबद्ध

1 DESU से USD लाइव प्राइस:

$0.0158342$0.0158342
+9.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Dexsport (DESU) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:34:18 (UTC+8)

Dexsport (DESU) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01442186$ 0.01442186
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01596224$ 0.01596224
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01442186$ 0.01442186

$ 0.01596224$ 0.01596224

$ 0.349288$ 0.349288

$ 0$ 0

-0.27%

+9.39%

+49.28%

+49.28%

Dexsport (DESU) रियल-टाइम प्राइस $0.0158342 है. पिछले 24 घंटों में, DESU ने $ 0.01442186 के कम और $ 0.01596224 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DESU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.349288 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DESU में -0.27%, 24 घंटों में +9.39%, तथा पिछले 7 दिनों में +49.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Dexsport (DESU) मार्केट की जानकारी

$ 3.10M$ 3.10M

--
----

$ 11.09M$ 11.09M

195.63M 195.63M

700,000,000.5526 700,000,000.5526

Dexsport का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.10M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DESU की मार्केट में उपलब्ध राशि 195.63M है, कुल आपूर्ति 700000000.5526 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.09M है.

Dexsport (DESU) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Dexsport का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00135925 था.
पिछले 30 दिनों में, Dexsport का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0056071926 था.
पिछले 60 दिनों में, Dexsport का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0027359217 था.
पिछले 90 दिनों में, Dexsport का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00135925+9.39%
30 दिन$ +0.0056071926+35.41%
60 दिन$ +0.0027359217+17.28%
90 दिन$ 0--

Dexsport (DESU) क्या है

Dexsport is an innovative project that changes the way users think about betting. The platform is a DeFi prediction platform that includes: sports betting, prediction market, P2P prediction on cryptocurrency rates, and NFT collecting.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Dexsport (DESU) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Dexsport प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Dexsport (DESU) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Dexsport (DESU) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Dexsport के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Dexsport प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DESU लोकल करेंसी में

Dexsport (DESU) टोकन का अर्थशास्त्र

Dexsport (DESU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DESU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Dexsport (DESU) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Dexsport (DESU) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DESU प्राइस 0.0158342 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DESU से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DESU से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0158342 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Dexsport का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DESU के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.10M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DESU की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DESU की मार्केट में उपलब्ध राशि 195.63M USD है.
DESU की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DESU ने 0.349288 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DESU का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DESU ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
DESU का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DESU के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DESU इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DESU इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DESU का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:34:18 (UTC+8)

