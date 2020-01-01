dexSHARE (DEXSHARE) टोकन का अर्थशास्त्र dexSHARE (DEXSHARE) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

dexSHARE (DEXSHARE) जानकारी dexSHARE is part of a multi-token token system and can be considered a measure of value in the Money Market Protocol. dexSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the Money Market protocol. Dex Money Market is an algorithmic reserve protocol with multi step auto-compounded strategies and ETF rewards. Our protocol offers a single regulatory mechanism and protocol owned liquidity. The Money Market consists of three corresponding tokens – USDEX, dexSHARES and dexETF. Inspired by precursive projects before us (Tomb Finance, Olympus DAO, Balancer, Beefy Finance) we have developed a truly unique multi-token protocol that empowers users by simplifying the advanced trading strategies employed by experienced investors and promotes growth through a low-risk algorithmic trading model. आधिकारिक वेबसाइट: https://www.dexfinance.com/ व्हाइटपेपर: https://www.dexfinance.com/documentation/ अभी DEXSHARE खरीदें!

dexSHARE (DEXSHARE) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण dexSHARE (DEXSHARE) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 564.45 $ 564.45 $ 564.45 कुल आपूर्ति: $ 67.16K $ 67.16K $ 67.16K मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 19.61K $ 19.61K $ 19.61K FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 1.93K $ 1.93K $ 1.93K अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 414.96 $ 414.96 $ 414.96 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.00209527 $ 0.00209527 $ 0.00209527 मौजूदा प्राइस: $ 0.02877533 $ 0.02877533 $ 0.02877533 dexSHARE (DEXSHARE) प्राइस के बारे में अधिक जानें

dexSHARE (DEXSHARE) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले dexSHARE (DEXSHARE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: DEXSHARE टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने DEXSHARE मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप DEXSHARE के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो DEXSHARE टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

