dexSHARE मूल्य (DEXSHARE)
--
-1.53%
+2.90%
+2.90%
dexSHARE (DEXSHARE) रियल-टाइम प्राइस $0.02848033 है. पिछले 24 घंटों में, DEXSHARE ने $ 0.02823591 के कम और $ 0.02962192 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DEXSHARE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 414.96 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00209527 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DEXSHARE में --, 24 घंटों में -1.53%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
dexSHARE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 558.42 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DEXSHARE की मार्केट में उपलब्ध राशि 19.61K है, कुल आपूर्ति 67155.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.91K है.
आज के दिन के दौरान, dexSHARE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00044497307070274 था.
पिछले 30 दिनों में, dexSHARE का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0018113347 था.
पिछले 60 दिनों में, dexSHARE का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0112074313 था.
पिछले 90 दिनों में, dexSHARE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00044497307070274
|-1.53%
|30 दिन
|$ +0.0018113347
|+6.36%
|60 दिन
|$ +0.0112074313
|+39.35%
|90 दिन
|$ 0
|--
dexSHARE is part of a multi-token token system and can be considered a measure of value in the Money Market Protocol. dexSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the Money Market protocol. Dex Money Market is an algorithmic reserve protocol with multi step auto-compounded strategies and ETF rewards. Our protocol offers a single regulatory mechanism and protocol owned liquidity. The Money Market consists of three corresponding tokens – USDEX, dexSHARES and dexETF. Inspired by precursive projects before us (Tomb Finance, Olympus DAO, Balancer, Beefy Finance) we have developed a truly unique multi-token protocol that empowers users by simplifying the advanced trading strategies employed by experienced investors and promotes growth through a low-risk algorithmic trading model.
dexSHARE (DEXSHARE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DEXSHARE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
