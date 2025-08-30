QRK की अधिक जानकारी

DexQuark लोगो

DexQuark मूल्य (QRK)

गैर-सूचीबद्ध

1 QRK से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
DexQuark (QRK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:11:35 (UTC+8)

DexQuark (QRK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107475
$ 0.00107475$ 0.00107475

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

DexQuark (QRK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, QRK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. QRK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00107475 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में QRK में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

DexQuark (QRK) मार्केट की जानकारी

$ 11.36K
$ 11.36K$ 11.36K

--
----

$ 11.36K
$ 11.36K$ 11.36K

895.67M
895.67M 895.67M

895,665,718.711256
895,665,718.711256 895,665,718.711256

DexQuark का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.36K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. QRK की मार्केट में उपलब्ध राशि 895.67M है, कुल आपूर्ति 895665718.711256 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.36K है.

DexQuark (QRK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, DexQuark का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DexQuark का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, DexQuark का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, DexQuark का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0-6.80%
60 दिन$ 0+20.07%
90 दिन$ 0--

DexQuark (QRK) क्या है

DexQuark is a trade platform, designed specifically for pump fun coins. Official token of the platform is $QRK. Holders of $QRK are getting revenue share, and revenue share system is based on buyback & burn mechanism. We have an up and running trade platform with 1k+ daily unique visitors and 20+ Daily active traders. Growing every day. We can provide the data if necessary. The long term vision of the project is to become first Super DApp in the ecosystem, all in one platform. Details are mentioned in next question. Our token holders ($QRK) will have free access to all of our bots.

DexQuark प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में DexQuark (QRK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके DexQuark (QRK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? DexQuark के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब DexQuark प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

QRK लोकल करेंसी में

DexQuark (QRK) टोकन का अर्थशास्त्र

DexQuark (QRK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. QRK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: DexQuark (QRK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज DexQuark (QRK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव QRK प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
QRK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
QRK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
DexQuark का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
QRK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.36K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
QRK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
QRK की मार्केट में उपलब्ध राशि 895.67M USD है.
QRK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
QRK ने 0.00107475 USD की ATH प्राइस हासिल की.
QRK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
QRK ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
QRK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
QRK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या QRK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष QRK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए QRK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:11:35 (UTC+8)

