dexie bucks (DBX) रियल-टाइम प्राइस $0.080148 है. पिछले 24 घंटों में, DBX ने $ 0.073319 के कम और $ 0.080046 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DBX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.24144 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02865464 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DBX में +0.84%, 24 घंटों में +5.41%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.48% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
dexie bucks का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 808.28K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DBX की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.10M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.00M है.
आज के दिन के दौरान, dexie bucks का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00411662 था.
पिछले 30 दिनों में, dexie bucks का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0454004998 था.
पिछले 60 दिनों में, dexie bucks का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0557390227 था.
पिछले 90 दिनों में, dexie bucks का USD में मूल्य बदलाव $ +0.025550637133800634 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00411662
|+5.41%
|30 दिन
|$ +0.0454004998
|+56.65%
|60 दिन
|$ +0.0557390227
|+69.55%
|90 दिन
|$ +0.025550637133800634
|+46.80%
dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia. Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds.
dexie bucks (DBX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DBX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
