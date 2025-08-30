DBX की अधिक जानकारी

$0.080148
$0.080148$0.080148
+5.40%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
dexie bucks (DBX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:07:02 (UTC+8)

dexie bucks (DBX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+0.84%

+5.41%

+3.48%

+3.48%

dexie bucks (DBX) रियल-टाइम प्राइस $0.080148 है. पिछले 24 घंटों में, DBX ने $ 0.073319 के कम और $ 0.080046 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DBX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.24144 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02865464 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DBX में +0.84%, 24 घंटों में +5.41%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.48% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

dexie bucks (DBX) मार्केट की जानकारी

--
----

dexie bucks का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 808.28K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DBX की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.10M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.00M है.

dexie bucks (DBX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, dexie bucks का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00411662 था.
पिछले 30 दिनों में, dexie bucks का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0454004998 था.
पिछले 60 दिनों में, dexie bucks का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0557390227 था.
पिछले 90 दिनों में, dexie bucks का USD में मूल्य बदलाव $ +0.025550637133800634 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00411662+5.41%
30 दिन$ +0.0454004998+56.65%
60 दिन$ +0.0557390227+69.55%
90 दिन$ +0.025550637133800634+46.80%

dexie bucks (DBX) क्या है

dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia. Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

dexie bucks प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में dexie bucks (DBX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके dexie bucks (DBX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? dexie bucks के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब dexie bucks प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DBX लोकल करेंसी में

dexie bucks (DBX) टोकन का अर्थशास्त्र

dexie bucks (DBX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DBX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: dexie bucks (DBX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज dexie bucks (DBX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DBX प्राइस 0.080148 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DBX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DBX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.080148 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
dexie bucks का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DBX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 808.28K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DBX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DBX की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.10M USD है.
DBX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DBX ने 0.24144 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DBX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DBX ने 0.02865464 USD की ATL प्राइस देखी.
DBX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DBX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DBX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DBX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DBX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:07:02 (UTC+8)

