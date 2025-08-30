DexGame मूल्य (DXGM)
DexGame (DXGM) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DXGM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DXGM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04727275 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DXGM में -0.10%, 24 घंटों में -0.32%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DexGame का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 74.91K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DXGM की मार्केट में उपलब्ध राशि 959.44M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 78.07K है.
आज के दिन के दौरान, DexGame का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DexGame का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, DexGame का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, DexGame का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.32%
|30 दिन
|$ 0
|-4.32%
|60 दिन
|$ 0
|-20.87%
|90 दिन
|$ 0
|--
The gaming ecosystem is a dynamic structure consisting of gamers, game developers, game publishers, game distributors, streaming services, software manufacturers, hardware manufacturers, dueling arenas, and esports organizations . Many components of this structure form the parts of the DEXGame ecosystem. DEXGame has set out with the mission and vision of bringing blockchain technology to the gaming ecosystem. DEXGame’s components consist of users, services, products, and technologies and it is a platform that utilizes a sharing economy with the DXGM token. The designed sharing economy has a dynamic structure since all users interact with each other using the products and services provided. DEXGame aims to provide a customized service with DEXGame products to every user profile in the ecosystem, which consists of investors, gamers, teams, game developers, and suppliers
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में DexGame (DXGM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके DexGame (DXGM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? DexGame के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब DexGame प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
DexGame (DXGM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DXGM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
