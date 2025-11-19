एक्सचेंजDEX+
Dex Trending Fund 6900 का आज का लाइव मूल्य 0.00000614 USD है.DTF6900 का मार्केट कैप 5,006.75 USD है. भारत में DTF6900 से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!Dex Trending Fund 6900 का आज का लाइव मूल्य 0.00000614 USD है.DTF6900 का मार्केट कैप 5,006.75 USD है. भारत में DTF6900 से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

DTF6900 की अधिक जानकारी

DTF6900 प्राइस की जानकारी

DTF6900 क्या है

DTF6900 आधिकारिक वेबसाइट

DTF6900 टोकन का अर्थशास्त्र

DTF6900 प्राइस का पूर्वानुमान

Dex Trending Fund 6900 मूल्य (DTF6900)

1 DTF6900 से USD लाइव प्राइस:

+1.20%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) मूल्य का लाइव चार्ट
Dex Trending Fund 6900 का आज का मूल्य

आज Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) का लाइव मूल्य $ 0.00000614 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.91% का बदलाव आया है. मौजूदा DTF6900 से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00000614 प्रति DTF6900 है.

$ 5,006.75 के मार्केट कैप के अनुसार Dex Trending Fund 6900 करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 815.86M DTF6900 है. पिछले 24 घंटों के दौरान, DTF6900 की ट्रेडिंग $ 0.00000603 (निम्न) और $ 0.00000667 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00127758 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00000603 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में DTF6900 में पिछले एक घंटे में -0.13% और पिछले 7 दिनों में -22.57% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) मार्केट की जानकारी

$ 5.01K$ 5.01K

----

$ 5.01K$ 5.01K

815.86M
815.86M 815.86M

815,858,279.47
815,858,279.47 815,858,279.47

Dex Trending Fund 6900 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.01K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DTF6900 की मार्केट में उपलब्ध राशि 815.86M है, कुल आपूर्ति 815858279.47 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.01K है.

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00000603
$ 0.00000603$ 0.00000603
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00000667
$ 0.00000667$ 0.00000667
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00000603$ 0.00000603

$ 0.00000667$ 0.00000667

$ 0.00127758
$ 0.00127758$ 0.00127758

$ 0.00000603$ 0.00000603

-0.13%

+0.91%

-22.57%

-22.57%

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Dex Trending Fund 6900 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dex Trending Fund 6900 का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000033821 था.
पिछले 60 दिनों में, Dex Trending Fund 6900 का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000046402 था.
पिछले 90 दिनों में, Dex Trending Fund 6900 का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00025257898465895367 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.91%
30 दिन$ -0.0000033821-55.08%
60 दिन$ -0.0000046402-75.57%
90 दिन$ -0.00025257898465895367-97.62%

Dex Trending Fund 6900 के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में DTF6900 का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Dex Trending Fund 6900 के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Dex Trending Fund 6900 की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए DTF6900 के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Dex Trending Fund 6900प्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) संसाधन

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Dex Trending Fund 6900

2030 में 1 Dex Trending Fund 6900 का मूल्य कितना होगा?
अगर Dex Trending Fund 6900 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Dex Trending Fund 6900 के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:48:00 (UTC+8)

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Dex Trending Fund 6900 के बारे में और जानें

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.