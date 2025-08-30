Devs are working मूल्य (DAW)
-6.86%
+77.99%
+77.52%
+77.52%
Devs are working (DAW) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DAW ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DAW की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00110444 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DAW में -6.86%, 24 घंटों में +77.99%, तथा पिछले 7 दिनों में +77.52% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Devs are working का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.62K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DAW की मार्केट में उपलब्ध राशि 969.28M है, कुल आपूर्ति 969278536.542894 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.62K है.
आज के दिन के दौरान, Devs are working का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Devs are working का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Devs are working का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Devs are working का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+77.99%
|30 दिन
|$ 0
|-97.34%
|60 दिन
|$ 0
|-97.87%
|90 दिन
|$ 0
|--
DAW is a meme token designed as a social experiment focused on developer behavior and community dynamics. Many meme tokens launch daily and disappear just as quickly, often due to early developer sell-offs or lack of long-term direction. DAW takes a different approach by intentionally removing the developer selling from the equation. The goal is to observe how a token performs when the team commits to holding their tokens and continuing to engage with the project. DAW does not claim to offer utility or make promises of success. Instead, it explores whether a meme token can sustain interest and growth through consistent community involvement and developer restraint. The project is open-ended by design, aiming to highlight how much—or how little—developer actions influence a token’s lifecycle.
