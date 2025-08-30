Devikins मूल्य (DVK)
Devikins (DVK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DVK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DVK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.110027 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DVK में +0.51%, 24 घंटों में +0.22%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Devikins का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DVK की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 7977640406.529997 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.71M है.
आज के दिन के दौरान, Devikins का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Devikins का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Devikins का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Devikins का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.22%
|30 दिन
|$ 0
|-2.46%
|60 दिन
|$ 0
|-5.79%
|90 दिन
|$ 0
|--
Devikins is a Play-To-Earn RPG mixed with character breeding game for iOS and Android, and fueled by crypto tokens and NFT characters. Devikins has an ever-expanding world with a player-first mentality. Each playable character in Devikins is a Non-Fungible Token (NFT), which means that each player is the sole owner of a wholly unique playable character in both the Devikins universe and real world. In addition, players can keep their collection of characters fresh and aim for the strongest, most competitive character possible via the breeding system. Devicoin (DVK) is the utility token used as the main currency of Devikins, although these tokens aren’t ordinary game currency with no real-world value. DVK is a cryptocurrency that may be exchanged with other cryptocurrencies in the real world and eventually be exchanged using fiat currency. A playable character is not only unique in their ownership. Due to the semi-infinite nature of the character creation algorithm and breeding gameplay, each character will have their own unique visual and combat attributes. Because of this, no character will look exactly like another. Players can experiment and renew their pool of unique characters by breeding the ones they own. Further, players are able to purchase characters from the marketplace, and even make DVK by putting their own characters up for sale.
