DEV AI मूल्य (DEVAI)
-1.85%
-3.66%
+6.74%
+6.74%
DEV AI (DEVAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DEVAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DEVAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00922359 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DEVAI में -1.85%, 24 घंटों में -3.66%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DEV AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 714.41K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DEVAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.97M है, कुल आपूर्ति 999970652.125116 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 714.41K है.
आज के दिन के दौरान, DEV AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DEV AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, DEV AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, DEV AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.66%
|30 दिन
|$ 0
|-16.84%
|60 दिन
|$ 0
|-11.50%
|90 दिन
|$ 0
|--
