Deutsche Mark मूल्य (DDM)
--
-0.88%
-0.17%
-0.17%
Deutsche Mark (DDM) रियल-टाइम प्राइस $1.033 है. पिछले 24 घंटों में, DDM ने $ 1.033 के कम और $ 1.043 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DDM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.055 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.233427 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DDM में --, 24 घंटों में -0.88%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Deutsche Mark का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DDM की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 768637129853.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 794.31B है.
आज के दिन के दौरान, Deutsche Mark का USD में मूल्य बदलाव $ -0.009278952356773 था.
पिछले 30 दिनों में, Deutsche Mark का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0014727481 था.
पिछले 60 दिनों में, Deutsche Mark का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0011103717 था.
पिछले 90 दिनों में, Deutsche Mark का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.009278952356773
|-0.88%
|30 दिन
|$ +0.0014727481
|+0.14%
|60 दिन
|$ -0.0011103717
|-0.10%
|90 दिन
|$ 0
|--
Deutsche Mark (DDM) is a stablecoin built on the Polygon blockchain, designed to provide a secure, reliable, and efficient means of digital transactions. Unlike algorithmic stablecoins, DDM is backed by real financial assets, ensuring price stability and minimizing volatility. The project’s goal is to bridge the gap between traditional finance and blockchain-based payments, allowing users to transact with confidence. By leveraging Polygon’s high-speed and low-cost blockchain infrastructure, Deutsche Mark (DDM) enables instant and low-fee transactions for businesses, individuals, and institutions. The project focuses on financial transparency and compliance, ensuring that reserves are managed responsibly and verifiable through regular audits. DDM aims to become a trusted medium of exchange for cross-border transactions, online payments, and financial settlements.
