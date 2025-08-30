DDM की अधिक जानकारी

Deutsche Mark लोगो

Deutsche Mark मूल्य (DDM)

गैर-सूचीबद्ध

1 DDM से USD लाइव प्राइस:

$1.033
$1.033$1.033
-0.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Deutsche Mark (DDM) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:16:17 (UTC+8)

Deutsche Mark (DDM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.033
$ 1.033$ 1.033
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.043
$ 1.043$ 1.043
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.033
$ 1.033$ 1.033

$ 1.043
$ 1.043$ 1.043

$ 1.055
$ 1.055$ 1.055

$ 0.233427
$ 0.233427$ 0.233427

--

-0.88%

-0.17%

-0.17%

Deutsche Mark (DDM) रियल-टाइम प्राइस $1.033 है. पिछले 24 घंटों में, DDM ने $ 1.033 के कम और $ 1.043 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DDM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.055 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.233427 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DDM में --, 24 घंटों में -0.88%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Deutsche Mark (DDM) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 794.31B
$ 794.31B$ 794.31B

0.00
0.00 0.00

768,637,129,853.0
768,637,129,853.0 768,637,129,853.0

Deutsche Mark का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DDM की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 768637129853.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 794.31B है.

Deutsche Mark (DDM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Deutsche Mark का USD में मूल्य बदलाव $ -0.009278952356773 था.
पिछले 30 दिनों में, Deutsche Mark का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0014727481 था.
पिछले 60 दिनों में, Deutsche Mark का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0011103717 था.
पिछले 90 दिनों में, Deutsche Mark का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.009278952356773-0.88%
30 दिन$ +0.0014727481+0.14%
60 दिन$ -0.0011103717-0.10%
90 दिन$ 0--

Deutsche Mark (DDM) क्या है

Deutsche Mark (DDM) is a stablecoin built on the Polygon blockchain, designed to provide a secure, reliable, and efficient means of digital transactions. Unlike algorithmic stablecoins, DDM is backed by real financial assets, ensuring price stability and minimizing volatility. The project’s goal is to bridge the gap between traditional finance and blockchain-based payments, allowing users to transact with confidence. By leveraging Polygon’s high-speed and low-cost blockchain infrastructure, Deutsche Mark (DDM) enables instant and low-fee transactions for businesses, individuals, and institutions. The project focuses on financial transparency and compliance, ensuring that reserves are managed responsibly and verifiable through regular audits. DDM aims to become a trusted medium of exchange for cross-border transactions, online payments, and financial settlements.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Deutsche Mark प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Deutsche Mark (DDM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Deutsche Mark (DDM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Deutsche Mark के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Deutsche Mark प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DDM लोकल करेंसी में

Deutsche Mark (DDM) टोकन का अर्थशास्त्र

Deutsche Mark (DDM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DDM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Deutsche Mark (DDM) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Deutsche Mark (DDM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DDM प्राइस 1.033 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DDM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DDM से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.033 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Deutsche Mark का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DDM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DDM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DDM की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
DDM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DDM ने 1.055 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DDM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DDM ने 0.233427 USD की ATL प्राइस देखी.
DDM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DDM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DDM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DDM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DDM का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:16:17 (UTC+8)

