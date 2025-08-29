DEUS की अधिक जानकारी

DEUS Finance लोगो

DEUS Finance मूल्य (DEUS)

गैर-सूचीबद्ध

1 DEUS से USD लाइव प्राइस:

-3.10%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
DEUS Finance (DEUS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:34:02 (UTC+8)

DEUS Finance (DEUS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-0.42%

-3.70%

-7.68%

-7.68%

DEUS Finance (DEUS) रियल-टाइम प्राइस $6.84 है. पिछले 24 घंटों में, DEUS ने $ 6.84 के कम और $ 7.15 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DEUS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1,128.68 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 6.42 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DEUS में -0.42%, 24 घंटों में -3.70%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.68% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

DEUS Finance (DEUS) मार्केट की जानकारी

DEUS Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.09M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DEUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 159.54K है, कुल आपूर्ति 302000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.07M है.

DEUS Finance (DEUS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, DEUS Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.26340835755639 था.
पिछले 30 दिनों में, DEUS Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -1.2317177880 था.
पिछले 60 दिनों में, DEUS Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -1.8567063720 था.
पिछले 90 दिनों में, DEUS Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.26340835755639-3.70%
30 दिन$ -1.2317177880-18.00%
60 दिन$ -1.8567063720-27.14%
90 दिन$ 0--

DEUS Finance (DEUS) क्या है

DEUS Finance is a marketplace for decentralized financial services, where the infrastructure for others to build financial instruments is provided by the DEUS DAO. Such instruments include synthetic stock trading platforms, options, and futures trading.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

DEUS Finance (DEUS) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

DEUS Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में DEUS Finance (DEUS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके DEUS Finance (DEUS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? DEUS Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब DEUS Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DEUS लोकल करेंसी में

DEUS Finance (DEUS) टोकन का अर्थशास्त्र

DEUS Finance (DEUS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DEUS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: DEUS Finance (DEUS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज DEUS Finance (DEUS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DEUS प्राइस 6.84 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DEUS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DEUS से USD की मौजूदा प्राइस $ 6.84 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
DEUS Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DEUS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.09M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DEUS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DEUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 159.54K USD है.
DEUS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DEUS ने 1,128.68 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DEUS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DEUS ने 6.42 USD की ATL प्राइस देखी.
DEUS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DEUS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DEUS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DEUS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DEUS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:34:02 (UTC+8)

अस्वीकरण

