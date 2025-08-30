DessalinesAI by Virtuals मूल्य (DESSAI)
DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DESSAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DESSAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00135965 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DESSAI में -0.98%, 24 घंटों में -5.28%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.61% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DessalinesAI by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 307.55K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DESSAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 865.93M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 355.17K है.
आज के दिन के दौरान, DessalinesAI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DessalinesAI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, DessalinesAI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, DessalinesAI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.28%
|30 दिन
|$ 0
|+14.15%
|60 दिन
|$ 0
|-47.60%
|90 दिन
|$ 0
|--
Dessalines AI ($DESSAI) is a decentralized AI-powered project inspired by the legacy of Haitian revolutionary Jean-Jacques Dessalines. The project aims to promote financial inclusion and economic empowerment in underbanked communities, especially in Haiti, by integrating blockchain technology, cryptocurrency tools, and multilingual AI assistants tailored to local needs. Dessalines AI provides access to automated financial education, crypto trading insights, and job search capabilities. It seeks to bridge the gap between emerging digital finance tools and communities historically excluded from the global financial system.
