Dero (DERO) रियल-टाइम प्राइस $0.358194 है. पिछले 24 घंटों में, DERO ने $ 0.358192 के कम और $ 0.382024 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DERO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 27.29 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.24505 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DERO में -3.83%, 24 घंटों में -2.32%, तथा पिछले 7 दिनों में -26.34% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Dero का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.54M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DERO की मार्केट में उपलब्ध राशि 12.68M है, कुल आपूर्ति 18400000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.59M है.
आज के दिन के दौरान, Dero का USD में मूल्य बदलाव $ -0.008510053770859 था.
पिछले 30 दिनों में, Dero का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0743400842 था.
पिछले 60 दिनों में, Dero का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0392259682 था.
पिछले 90 दिनों में, Dero का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1516217211222303 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.008510053770859
|-2.32%
|30 दिन
|$ -0.0743400842
|-20.75%
|60 दिन
|$ -0.0392259682
|-10.95%
|90 दिन
|$ -0.1516217211222303
|-29.74%
DERO is a general purpose, private and decentralized application platform that allows developers to deploy powerful and unstoppable applications where users retain total control over their assets with complete privacy. It is our goal to create a sound monetary framework that will globally safeguard the privacy of all users and empower free markets to thrive with complete auditability. Stargate is built upon the first homomorphic encryption blockchain protocol. Simply put, account activity on the DERO network is never decrypted by anyone other than its owner using a homomorphic encryption scheme for all transactions on the network, including transactions to and from smart contracts. This is achieved using a new and unique homomorphic encryption scheme (DERO-HE) and the underlying DERO Homomorphic Encryption Blockchain Protocol (DHEBP). Stargate also comes with some convenient features including: - Homomorphic encryption account model - Human-readable addresses (usernames) - Efficient and decentralized proof-of-work mining - Instant coin and token balance syncing - Native token transfers via wallet - Support for both public and private token smart contracts - Web socket support for connectivity with decentralized applications - Transfer settlement in ~18 seconds (1 block) - Blockchain pruning (light nodes) - Fixed supply with halving
