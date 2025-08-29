Derive मूल्य (DRV)
-1.23%
+3.08%
-9.53%
-9.53%
Derive (DRV) रियल-टाइम प्राइस $0.04873641 है. पिछले 24 घंटों में, DRV ने $ 0.04636371 के कम और $ 0.04947765 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DRV की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.228265 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01243699 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DRV में -1.23%, 24 घंटों में +3.08%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.53% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Derive का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 40.03M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DRV की मार्केट में उपलब्ध राशि 820.64M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 48.77M है.
आज के दिन के दौरान, Derive का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00145711 था.
पिछले 30 दिनों में, Derive का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0204185429 था.
पिछले 60 दिनों में, Derive का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0055333955 था.
पिछले 90 दिनों में, Derive का USD में मूल्य बदलाव $ +0.02906701852678057 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00145711
|+3.08%
|30 दिन
|$ -0.0204185429
|-41.89%
|60 दिन
|$ +0.0055333955
|+11.35%
|90 दिन
|$ +0.02906701852678057
|+147.78%
Derive is a decentralized protocol that creates programmable onchain options, perpetuals, and structured products. Derive is deployed and operates on Derive Chain, an Ethereum rollup built using the OP stack and is the home of the Derive Protocol. It is a permission-less smart contract platform. The Derive DAO earns trading fees from the Derive Protocol and gas fees from the Derive Chain, governed by DRV token holders. Trading fees accrue to an insurance fund to foster robustness of the protocol and rollup. Derive has built an AI-powered trading app built for pro traders. In collaboration with Messari, Derive Pro translates market views into trades. The agent then prepares transactions for users and leverages smart contract wallets to make trades one-click, gasless and chainless. The app will support spot, perps and options trading on Derive, and will also plug in to spot AMMs on L2s like Optimism, Arbitrum and Base.
