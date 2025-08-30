Deq Staked AVAIL मूल्य (STAVAIL)
Deq Staked AVAIL (STAVAIL) रियल-टाइम प्राइस $0.01338875 है. पिछले 24 घंटों में, STAVAIL ने $ 0.01323171 के कम और $ 0.01491779 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STAVAIL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.186304 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00424246 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STAVAIL में -1.19%, 24 घंटों में -8.48%, तथा पिछले 7 दिनों में -19.71% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Deq Staked AVAIL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 390.98K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STAVAIL की मार्केट में उपलब्ध राशि 29.20M है, कुल आपूर्ति 29201971.33786653 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 390.98K है.
आज के दिन के दौरान, Deq Staked AVAIL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00124162380333268 था.
पिछले 30 दिनों में, Deq Staked AVAIL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0047131854 था.
पिछले 60 दिनों में, Deq Staked AVAIL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0051190948 था.
पिछले 90 दिनों में, Deq Staked AVAIL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.02320676127523165 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00124162380333268
|-8.48%
|30 दिन
|$ -0.0047131854
|-35.20%
|60 दिन
|$ -0.0051190948
|-38.23%
|90 दिन
|$ -0.02320676127523165
|-63.41%
Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token.
