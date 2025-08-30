STAVAIL की अधिक जानकारी

Deq Staked AVAIL लोगो

Deq Staked AVAIL मूल्य (STAVAIL)

गैर-सूचीबद्ध

1 STAVAIL से USD लाइव प्राइस:

$0.01339217
$0.01339217
-8.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Deq Staked AVAIL (STAVAIL) मूल्य का लाइव चार्ट
Deq Staked AVAIL (STAVAIL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01323171
$ 0.01323171
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01491779
$ 0.01491779
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01323171
$ 0.01323171

$ 0.01491779
$ 0.01491779

$ 0.186304
$ 0.186304

$ 0.00424246
$ 0.00424246

-1.19%

-8.48%

-19.71%

-19.71%

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) रियल-टाइम प्राइस $0.01338875 है. पिछले 24 घंटों में, STAVAIL ने $ 0.01323171 के कम और $ 0.01491779 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STAVAIL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.186304 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00424246 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STAVAIL में -1.19%, 24 घंटों में -8.48%, तथा पिछले 7 दिनों में -19.71% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) मार्केट की जानकारी

$ 390.98K
$ 390.98K

--
--

$ 390.98K
$ 390.98K

29.20M
29.20M

29,201,971.33786653
29,201,971.33786653

Deq Staked AVAIL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 390.98K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STAVAIL की मार्केट में उपलब्ध राशि 29.20M है, कुल आपूर्ति 29201971.33786653 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 390.98K है.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Deq Staked AVAIL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00124162380333268 था.
पिछले 30 दिनों में, Deq Staked AVAIL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0047131854 था.
पिछले 60 दिनों में, Deq Staked AVAIL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0051190948 था.
पिछले 90 दिनों में, Deq Staked AVAIL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.02320676127523165 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00124162380333268-8.48%
30 दिन$ -0.0047131854-35.20%
60 दिन$ -0.0051190948-38.23%
90 दिन$ -0.02320676127523165-63.41%

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) क्या है

Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Deq Staked AVAIL प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Deq Staked AVAIL (STAVAIL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Deq Staked AVAIL (STAVAIL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Deq Staked AVAIL के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Deq Staked AVAIL प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

STAVAIL लोकल करेंसी में

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) टोकन का अर्थशास्त्र

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. STAVAIL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Deq Staked AVAIL (STAVAIL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Deq Staked AVAIL (STAVAIL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव STAVAIL प्राइस 0.01338875 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
STAVAIL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
STAVAIL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01338875 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Deq Staked AVAIL का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
STAVAIL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 390.98K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
STAVAIL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
STAVAIL की मार्केट में उपलब्ध राशि 29.20M USD है.
STAVAIL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
STAVAIL ने 0.186304 USD की ATH प्राइस हासिल की.
STAVAIL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
STAVAIL ने 0.00424246 USD की ATL प्राइस देखी.
STAVAIL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
STAVAIL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या STAVAIL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष STAVAIL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए STAVAIL का प्राइस का अनुमान देखें.
