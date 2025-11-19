एक्सचेंजDEX+
Dephaser JPY का आज का लाइव मूल्य 0.00642463 USD है.JPYT का मार्केट कैप 168,651 USD है. भारत में JPYT से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

JPYT की अधिक जानकारी

JPYT प्राइस की जानकारी

JPYT क्या है

JPYT व्हाइटपेपर

JPYT आधिकारिक वेबसाइट

JPYT टोकन का अर्थशास्त्र

JPYT प्राइस का पूर्वानुमान

Dephaser JPY लोगो

Dephaser JPY मूल्य (JPYT)

गैर-सूचीबद्ध

1 JPYT से USD लाइव प्राइस:

$0.0064616
$0.0064616
+0.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Dephaser JPY (JPYT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:43:30 (UTC+8)

Dephaser JPY का आज का मूल्य

आज Dephaser JPY (JPYT) का लाइव मूल्य $ 0.00642463 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.33% का बदलाव आया है. मौजूदा JPYT से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00642463 प्रति JPYT है.

$ 168,651 के मार्केट कैप के अनुसार Dephaser JPY करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 26.03M JPYT है. पिछले 24 घंटों के दौरान, JPYT की ट्रेडिंग $ 0.00638781 (निम्न) और $ 0.00652641 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00682267 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00629828 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में JPYT में पिछले एक घंटे में -0.70% और पिछले 7 दिनों में -0.42% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Dephaser JPY (JPYT) मार्केट की जानकारी

$ 168.65K
$ 168.65K

--
--

$ 168.65K
$ 168.65K

26.03M
26.03M

26,025,056.573344
26,025,056.573344

Dephaser JPY का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 168.65K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. JPYT की मार्केट में उपलब्ध राशि 26.03M है, कुल आपूर्ति 26025056.573344 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 168.65K है.

Dephaser JPY की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00638781
$ 0.00638781
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00652641
$ 0.00652641
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00638781
$ 0.00638781

$ 0.00652641
$ 0.00652641

$ 0.00682267
$ 0.00682267

$ 0.00629828
$ 0.00629828

-0.70%

-0.33%

-0.42%

-0.42%

Dephaser JPY (JPYT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Dephaser JPY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dephaser JPY का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001210939 था.
पिछले 60 दिनों में, Dephaser JPY का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001528670 था.
पिछले 90 दिनों में, Dephaser JPY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.33%
30 दिन$ -0.0001210939-1.88%
60 दिन$ -0.0001528670-2.37%
90 दिन$ 0--

Dephaser JPY के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Dephaser JPY (JPYT) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में JPYT का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Dephaser JPY (JPYT) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Dephaser JPY के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Dephaser JPY की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए JPYT के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Dephaser JPYप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Dephaser JPY

2030 में 1 Dephaser JPY का मूल्य कितना होगा?
अगर Dephaser JPY 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Dephaser JPY के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:43:30 (UTC+8)

Dephaser JPY (JPYT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Dephaser JPY के बारे में और जानें

एक्सप्लोर करने के लिए और क्रिप्टोकरेंसी

प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी, जिनका मार्केट डेटा MEXC पर उपलब्ध है

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$194.66

$0.012673

$0.03518

$0.0003499

$0.00000000000000003005

$0.0271

