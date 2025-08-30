Department of Government Inefficiency मूल्य (DOGIN)
Department of Government Inefficiency (DOGIN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DOGIN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DOGIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00426472 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DOGIN में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +5.47% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Department of Government Inefficiency का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 51.09K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DOGIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 51.09K है.
आज के दिन के दौरान, Department of Government Inefficiency का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Department of Government Inefficiency का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Department of Government Inefficiency का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Department of Government Inefficiency का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-6.07%
|60 दिन
|$ 0
|+16.21%
|90 दिन
|$ 0
|--
DoginHood is a memecoin on Solana, set to grow into an expansive ecosystem and community hub. Its first web3 product is the pioneering, first-ever fully gamified launch platform—“Degen Caravan”. Degen Caravan, as the first platform of its kind, is revolutionizing token launches by merging gamification with early investments. Players engage in a 24-hour event divided into hourly rounds, shooting Arrows to deal damage, earn points, and compete on leaderboards. What makes this platform truly unique is its deflationary system: every Arrow shot incurs a fee, with 50% directed to a Buyback, making $DOGIN deflationary. This way, players not only compete for allocation but actively boost the value of $DOGIN with each action. The 24-hour event, “Degen Caravan,” isn’t just gamified—it extends to the entire process of farming Arrows. Participants engage in a fully featured Telegram game where they must whack notorious cryptospace villains like Sam Dogman Fried and DogWon. We're accelerating content creation for DoginHood, aiming to deliver top-tier, memecoin-focused content that builds community, strengthens culture, and generally expands our IP. To support this, we’re also pushing real-life products infused with our IP, expanding our presence beyond the digital world. The first real-life product we launched is “DoginFUEL,” an energy drink that we’ll use to sponsor as many conferences as possible to boost visibility and brand awareness. We already confirmed 5 countries where our next product will be in established real world stores, to be revealed. By combining high-quality, unique content and real-world products with the highest standard of web3 solutions, DoginHood ensures its growth into a thriving, long-lasting ecosystem that provides numerous utilities for the token, making it deflationary.
