Department Of Government Efficiency मूल्य (D.O.G.E)
+0.43%
-0.97%
-0.27%
-0.27%
Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, D.O.G.E ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. D.O.G.E की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में D.O.G.E में +0.43%, 24 घंटों में -0.97%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Department Of Government Efficiency का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 95.79K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. D.O.G.E की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00B है, कुल आपूर्ति 100000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 95.79K है.
आज के दिन के दौरान, Department Of Government Efficiency का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Department Of Government Efficiency का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Department Of Government Efficiency का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Department Of Government Efficiency का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.97%
|30 दिन
|$ 0
|+3.10%
|60 दिन
|$ 0
|+44.87%
|90 दिन
|$ 0
|--
$D.O.G.E inspired by Elon Musk and Donald Trump's establishment of a department called the Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) D.O.G.E based on the playful spirit of the original D.O.G.E coin while integrating Elon Musk and Donald Trump's posts of the upcoming Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) spearheaded by Elon Musk the man who sent D.O.G.E to the moon. Get ready to see $DOGE everywhere you look, because D.O.G.E here to stay. Hold on tight! It's Department of Government Efficiency
Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. D.O.G.E टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
