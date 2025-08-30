Department Of Gains Coin मूल्य (D.O.G.C)
Department Of Gains Coin (D.O.G.C) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, D.O.G.C ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. D.O.G.C की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00131648 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में D.O.G.C में +0.83%, 24 घंटों में -5.50%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Department Of Gains Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 100.65K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. D.O.G.C की मार्केट में उपलब्ध राशि 921.52M है, कुल आपूर्ति 921518178.714 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 100.65K है.
आज के दिन के दौरान, Department Of Gains Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Department Of Gains Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Department Of Gains Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Department Of Gains Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.50%
|30 दिन
|$ 0
|-46.80%
|60 दिन
|$ 0
|+226.39%
|90 दिन
|$ 0
|--
At Department of Gains Coin ($D.O.G.C), we are not just launching another Cryptocurrency token-were building a movement. A movement rooted in honesty, integrity, and community, designed to bridge the gap between fitness, wellness, and the digital economy. Our vision is clear: to create real world utility for $D.O.G.C by forging strong partnerships with fitness professionals, wellness brands, and supplement companies. We believe in strength through unity, ensuring that every step forward is taken with transparency and purpose. As we grow, we are laying the foundation for: Staking & Rewards Programs to empower our holders. Liquidity Pools to enhance stability & accessibility. EFT Cards for real world usability. Business Partnerships to integrate $D.O.G.C into the Fitness & Wellness Industry. But beyond the tech, our community is our strength. Every decision we make is driven by the passion and trust of those who believe in the future we are building together. We don't overpromise-we deliver.
Department Of Gains Coin (D.O.G.C) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. D.O.G.C टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
