Dent लोगो

Dent मूल्य (DENT)

गैर-सूचीबद्ध

1 DENT से USD लाइव प्राइस:

$0.0007498
$0.0007498$0.0007498
-5.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Dent (DENT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:16:25 (UTC+8)

Dent (DENT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00074616
$ 0.00074616$ 0.00074616
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00080394
$ 0.00080394$ 0.00080394
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00074616
$ 0.00074616$ 0.00074616

$ 0.00080394
$ 0.00080394$ 0.00080394

$ 0.1006
$ 0.1006$ 0.1006

$ 0.00007065
$ 0.00007065$ 0.00007065

-1.41%

-5.64%

-1.16%

-1.16%

Dent (DENT) रियल-टाइम प्राइस $0.00074986 है. पिछले 24 घंटों में, DENT ने $ 0.00074616 के कम और $ 0.00080394 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DENT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.1006 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00007065 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DENT में -1.41%, 24 घंटों में -5.64%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Dent (DENT) मार्केट की जानकारी

$ 71.72M
$ 71.72M$ 71.72M

--
----

$ 74.98M
$ 74.98M$ 74.98M

95.65B
95.65B 95.65B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Dent का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 71.72M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DENT की मार्केट में उपलब्ध राशि 95.65B है, कुल आपूर्ति 100000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 74.98M है.

Dent (DENT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Dent का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dent का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000013717 था.
पिछले 60 दिनों में, Dent का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002209665 था.
पिछले 90 दिनों में, Dent का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000458170520326532 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.64%
30 दिन$ -0.0000013717-0.18%
60 दिन$ +0.0002209665+29.47%
90 दिन$ +0.0000458170520326532+6.51%

Dent (DENT) क्या है

Our vision is to create a global exchange using Ethereum blockchain, where everyone on this planet has the opportunity to buy and sell mobile bandwidth in any country just like you buy foreign currencies on FOREX.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Dent प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Dent (DENT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Dent (DENT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Dent के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Dent प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DENT लोकल करेंसी में

Dent (DENT) टोकन का अर्थशास्त्र

Dent (DENT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DENT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Dent (DENT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Dent (DENT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DENT प्राइस 0.00074986 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DENT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DENT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00074986 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Dent का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DENT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 71.72M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DENT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DENT की मार्केट में उपलब्ध राशि 95.65B USD है.
DENT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DENT ने 0.1006 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DENT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DENT ने 0.00007065 USD की ATL प्राइस देखी.
DENT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DENT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DENT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DENT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DENT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:16:25 (UTC+8)

