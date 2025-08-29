Delta Exchange मूल्य (DETO)
-0.00%
+0.01%
+2.21%
+2.21%
Delta Exchange (DETO) रियल-टाइम प्राइस $0.061732 है. पिछले 24 घंटों में, DETO ने $ 0.060875 के कम और $ 0.061743 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DETO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.629138 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00701012 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DETO में -0.00%, 24 घंटों में +0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.21% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Delta Exchange का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.83M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DETO की मार्केट में उपलब्ध राशि 94.42M है, कुल आपूर्ति 500000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 30.87M है.
आज के दिन के दौरान, Delta Exchange का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Delta Exchange का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0115863741 था.
पिछले 60 दिनों में, Delta Exchange का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0144693140 था.
पिछले 90 दिनों में, Delta Exchange का USD में मूल्य बदलाव $ +0.002470142985079184 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.01%
|30 दिन
|$ +0.0115863741
|+18.77%
|60 दिन
|$ +0.0144693140
|+23.44%
|90 दिन
|$ +0.002470142985079184
|+4.17%
Delta Exchange Token - DETO is an ERC-20 utility and rewards token that will power Delta Exchange and is integrated across the value chain of the exchange. With DETO, we aim to converge the best of features from CeFi and DeFi. It utilizes market-making pools for liquidity, making it similar to existing DeFi automated market makers, with some important differences. Salient features of DETO: 1. Trade Farming: Traders earn DETO proportional to their trading on Delta. 2. Liquidity Mining (AMM) on single currency pools (BTC and USDT) and more will be added eventually. 3. Robo-Trading: Earn potential yield and DETO by investing in trading strategy pools. 4. Minimum Support Price (MSP): Delta will accept DETO for >= $0.10 as trading fees. 5. Buybacks: Delta Exchange will use a part of the fee earned on the exchange to buyback DETO. 5. Staking and Exchange Utility: Staking with fair lock-up periods. Use DETO to pay fees, use as margin, etc. Delta Exchange is a robust crypto derivatives exchange, offering Futures and Options on Bitcoin and 60+ Altcoins. It was founded in 2018 and backed by marquee investors like Aave, Kyber Network, SinoGlobal Capital, Spartan Group, CoinFund, LuneX, G1 Ventures, gumi Cryptos, BR Capital and more.
Delta Exchange (DETO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DETO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
