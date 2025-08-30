Delrey Inu मूल्य (DELREY)
Delrey Inu (DELREY) रियल-टाइम प्राइस $0.074337 है. पिछले 24 घंटों में, DELREY ने $ 0.07332 के कम और $ 0.07551 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DELREY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.34 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01658828 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DELREY में --, 24 घंटों में -0.62%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.45% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Delrey Inu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DELREY की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 74.34K है.
आज के दिन के दौरान, Delrey Inu का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00046766150356449 था.
पिछले 30 दिनों में, Delrey Inu का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0079709260 था.
पिछले 60 दिनों में, Delrey Inu का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0539750252 था.
पिछले 90 दिनों में, Delrey Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00046766150356449
|-0.62%
|30 दिन
|$ +0.0079709260
|+10.72%
|60 दिन
|$ +0.0539750252
|+72.61%
|90 दिन
|$ 0
|--
What is the project about? DelRey Inu is a fun, community-driven meme token that pays tribute to Maye Musk's beloved dog, DelRey. What makes your project unique? This adorable pup is the best friend of Floki, another beloved dog in the Musk family. DelRey Inu is an exciting token that has captured the hearts of over 350 people in the crypto community. Token has 0 taxes and liquidity is locked for 100 years. History of your project. We had a fair launch on 24th March 2023, and our contract is renounced. What’s next for your project? Exchange Listings in Q2 2023, Delrey Inu NFTs in May 2023. What can your token be used for? Our project is a meme token, and a great way to honour the memory of a cherished pet, and to connect with other animal lovers in the crypto community.
Delrey Inu (DELREY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DELREY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
