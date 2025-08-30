DELREY की अधिक जानकारी

DELREY प्राइस की जानकारी

DELREY व्हाइटपेपर

DELREY आधिकारिक वेबसाइट

DELREY टोकन का अर्थशास्त्र

DELREY प्राइस का पूर्वानुमान

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Delrey Inu लोगो

Delrey Inu मूल्य (DELREY)

गैर-सूचीबद्ध

1 DELREY से USD लाइव प्राइस:

$0.074337
$0.074337$0.074337
-0.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Delrey Inu (DELREY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:15:40 (UTC+8)

Delrey Inu (DELREY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.07332
$ 0.07332$ 0.07332
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.07551
$ 0.07551$ 0.07551
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.07332
$ 0.07332$ 0.07332

$ 0.07551
$ 0.07551$ 0.07551

$ 1.34
$ 1.34$ 1.34

$ 0.01658828
$ 0.01658828$ 0.01658828

--

-0.62%

+1.45%

+1.45%

Delrey Inu (DELREY) रियल-टाइम प्राइस $0.074337 है. पिछले 24 घंटों में, DELREY ने $ 0.07332 के कम और $ 0.07551 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DELREY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.34 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01658828 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DELREY में --, 24 घंटों में -0.62%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.45% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Delrey Inu (DELREY) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 74.34K
$ 74.34K$ 74.34K

0.00
0.00 0.00

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Delrey Inu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DELREY की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 74.34K है.

Delrey Inu (DELREY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Delrey Inu का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00046766150356449 था.
पिछले 30 दिनों में, Delrey Inu का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0079709260 था.
पिछले 60 दिनों में, Delrey Inu का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0539750252 था.
पिछले 90 दिनों में, Delrey Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00046766150356449-0.62%
30 दिन$ +0.0079709260+10.72%
60 दिन$ +0.0539750252+72.61%
90 दिन$ 0--

Delrey Inu (DELREY) क्या है

What is the project about? DelRey Inu is a fun, community-driven meme token that pays tribute to Maye Musk's beloved dog, DelRey. What makes your project unique? This adorable pup is the best friend of Floki, another beloved dog in the Musk family. DelRey Inu is an exciting token that has captured the hearts of over 350 people in the crypto community. Token has 0 taxes and liquidity is locked for 100 years. History of your project. We had a fair launch on 24th March 2023, and our contract is renounced. What’s next for your project? Exchange Listings in Q2 2023, Delrey Inu NFTs in May 2023. What can your token be used for? Our project is a meme token, and a great way to honour the memory of a cherished pet, and to connect with other animal lovers in the crypto community.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Delrey Inu प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Delrey Inu (DELREY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Delrey Inu (DELREY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Delrey Inu के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Delrey Inu प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DELREY लोकल करेंसी में

Delrey Inu (DELREY) टोकन का अर्थशास्त्र

Delrey Inu (DELREY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DELREY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Delrey Inu (DELREY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Delrey Inu (DELREY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DELREY प्राइस 0.074337 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DELREY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DELREY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.074337 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Delrey Inu का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DELREY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DELREY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DELREY की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
DELREY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DELREY ने 1.34 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DELREY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DELREY ने 0.01658828 USD की ATL प्राइस देखी.
DELREY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DELREY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DELREY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DELREY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DELREY का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:15:40 (UTC+8)

Delrey Inu (DELREY) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.