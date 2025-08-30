DELI FM मूल्य (DELIFM)
-1.07%
-7.00%
+17.49%
+17.49%
DELI FM (DELIFM) रियल-टाइम प्राइस $0.00005098 है. पिछले 24 घंटों में, DELIFM ने $ 0.0000508 के कम और $ 0.00005514 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DELIFM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00143754 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00003962 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DELIFM में -1.07%, 24 घंटों में -7.00%, तथा पिछले 7 दिनों में +17.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DELI FM का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.87K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DELIFM की मार्केट में उपलब्ध राशि 899.80M है, कुल आपूर्ति 999975784.62649 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 50.98K है.
आज के दिन के दौरान, DELI FM का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DELI FM का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000162454 था.
पिछले 60 दिनों में, DELI FM का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000408679 था.
पिछले 90 दिनों में, DELI FM का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00039701082949179166 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.00%
|30 दिन
|$ -0.0000162454
|-31.86%
|60 दिन
|$ -0.0000408679
|-80.16%
|90 दिन
|$ -0.00039701082949179166
|-88.62%
DELI FM is a Solana-based cryptocurrency project centered around a 24/7 AI-generated radio livestream. The radio show originated on the Radix chain, partially funded by Dan Hughes, founder and lead developer of the Radix DLT ecosystem. The stream is hosted by a fictional character named Buzz Shipmann, an anthropomorphic cardboard box who delivers surreal news, fictional advertisements, and music from the imaginary town of Deliverance, Kansas. $DELIFM is the native token associated with this project and is used to engage the community through gamified experiences, token-gated content, and upcoming utility integrations such as NFT airdrops and listener rewards. The stream operates autonomously via a complex automation stack, combining AI-generated content, dynamic overlays, and scheduled interactions. The project serves both as a crypto-native news/entertainment channel and a satirical commentary on the digital finance ecosystem.
