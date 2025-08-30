DEKOPON की अधिक जानकारी

Dekopon लोगो

Dekopon मूल्य (DEKOPON)

गैर-सूचीबद्ध

1 DEKOPON से USD लाइव प्राइस:

--
----
-2.30%1D
USD
Dekopon (DEKOPON) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:10:59 (UTC+8)

Dekopon (DEKOPON) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00151409
$ 0.00151409$ 0.00151409

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.35%

+9.72%

+9.72%

Dekopon (DEKOPON) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DEKOPON ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DEKOPON की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00151409 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DEKOPON में --, 24 घंटों में -2.35%, तथा पिछले 7 दिनों में +9.72% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Dekopon (DEKOPON) मार्केट की जानकारी

$ 9.25K
$ 9.25K$ 9.25K

--
----

$ 9.25K
$ 9.25K$ 9.25K

998.80M
998.80M 998.80M

998,804,072.627726
998,804,072.627726 998,804,072.627726

Dekopon का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.25K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DEKOPON की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.80M है, कुल आपूर्ति 998804072.627726 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.25K है.

Dekopon (DEKOPON) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Dekopon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dekopon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Dekopon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Dekopon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.35%
30 दिन$ 0+8.13%
60 दिन$ 0+37.41%
90 दिन$ 0--

Dekopon (DEKOPON) क्या है

Tama Zoo in Tokyo is celebrating the birth of a baby Indian rhinoceros 🦏—the first in 50 years of captivity! As an endangered species, every rhino birth is crucial to their survival. Support the zoo's conservation efforts by donating to help these majestic animals and raise awareness for their protection. Every contribution makes a difference. Together, let’s ensure a future for this incredible species! 🌍

Dekopon (DEKOPON) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Dekopon प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Dekopon (DEKOPON) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Dekopon (DEKOPON) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Dekopon के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Dekopon प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DEKOPON लोकल करेंसी में

Dekopon (DEKOPON) टोकन का अर्थशास्त्र

Dekopon (DEKOPON) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DEKOPON टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Dekopon (DEKOPON) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Dekopon (DEKOPON) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DEKOPON प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DEKOPON से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DEKOPON से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Dekopon का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DEKOPON के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.25K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DEKOPON की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DEKOPON की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.80M USD है.
DEKOPON की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DEKOPON ने 0.00151409 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DEKOPON का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DEKOPON ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
DEKOPON का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DEKOPON के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DEKOPON इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DEKOPON इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DEKOPON का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:10:59 (UTC+8)

