Dejitaru Shirudo लोगो

Dejitaru Shirudo मूल्य (SHIELD)

गैर-सूचीबद्ध

1 SHIELD से USD लाइव प्राइस:

--
----
-2.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Dejitaru Shirudo (SHIELD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:17:27 (UTC+8)

Dejitaru Shirudo (SHIELD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00285697
$ 0.00285697$ 0.00285697

$ 0
$ 0$ 0

+0.59%

-2.22%

-0.16%

-0.16%

Dejitaru Shirudo (SHIELD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SHIELD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHIELD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00285697 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHIELD में +0.59%, 24 घंटों में -2.22%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Dejitaru Shirudo (SHIELD) मार्केट की जानकारी

$ 82.71K
$ 82.71K$ 82.71K

--
----

$ 82.71K
$ 82.71K$ 82.71K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dejitaru Shirudo का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 82.71K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHIELD की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 82.71K है.

Dejitaru Shirudo (SHIELD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Dejitaru Shirudo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dejitaru Shirudo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Dejitaru Shirudo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Dejitaru Shirudo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.22%
30 दिन$ 0+12.75%
60 दिन$ 0+68.96%
90 दिन$ 0--

Dejitaru Shirudo (SHIELD) क्या है

Dejitaru Shirudo ($SHIELD) is a decentralized community part of the Dejitaru TSUKA ecosystem. It is centered around meditation, research, and enlightenment. TSUKA is the digital handle to the blade that will save DeFi, and SHIRUDO is the digital shield. The developer of Shirudo communicates through etherscan to give the community clues and provides insightful words of wisdom. Shirudo’s main purpose is to help organize the world through the pursuit of faith and lead us into true decentralization.

Dejitaru Shirudo (SHIELD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Dejitaru Shirudo प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Dejitaru Shirudo (SHIELD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Dejitaru Shirudo (SHIELD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Dejitaru Shirudo के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Dejitaru Shirudo प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SHIELD लोकल करेंसी में

Dejitaru Shirudo (SHIELD) टोकन का अर्थशास्त्र

Dejitaru Shirudo (SHIELD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SHIELD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Dejitaru Shirudo (SHIELD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Dejitaru Shirudo (SHIELD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SHIELD प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SHIELD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SHIELD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Dejitaru Shirudo का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SHIELD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 82.71K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SHIELD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SHIELD की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
SHIELD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SHIELD ने 0.00285697 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SHIELD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SHIELD ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SHIELD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SHIELD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SHIELD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SHIELD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SHIELD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:17:27 (UTC+8)

