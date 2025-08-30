Dejitaru Hoshi मूल्य (HOSHI)
+0.41%
-3.29%
-7.61%
-7.61%
Dejitaru Hoshi (HOSHI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, HOSHI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HOSHI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00551356 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HOSHI में +0.41%, 24 घंटों में -3.29%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.61% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Dejitaru Hoshi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 65.88K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HOSHI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 65.88K है.
आज के दिन के दौरान, Dejitaru Hoshi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dejitaru Hoshi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Dejitaru Hoshi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Dejitaru Hoshi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.29%
|30 दिन
|$ 0
|+12.54%
|60 दिन
|$ 0
|+70.50%
|90 दिन
|$ 0
|--
Hoshi is the guiding star of crypto. With its community ran structure and pure tokenomics, it sets the standard for cryptocurrency projects. No tax, renounced contract, and burned liquidity (locked forever) make it a safe choice. The fun and engaging community bring Hoshi to life. We are all made of stardust. We are all Hoshi! Dejitaru Hoshi embodies the decentralized nature and principles shared across the decentralized finance space. Community ran and community driven, together, we use the guiding light of the Dejitaru Hoshi (Star) to guide us.
Dejitaru Hoshi (HOSHI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HOSHI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
