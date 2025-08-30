Degenerator Project मूल्य (GNRT)
-0.98%
-5.57%
-7.35%
-7.35%
Degenerator Project (GNRT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GNRT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GNRT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01876112 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GNRT में -0.98%, 24 घंटों में -5.57%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Degenerator Project का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 81.27K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GNRT की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.94M है, कुल आपूर्ति 999935051.790259 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 81.27K है.
आज के दिन के दौरान, Degenerator Project का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Degenerator Project का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Degenerator Project का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Degenerator Project का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.57%
|30 दिन
|$ 0
|-7.76%
|60 दिन
|$ 0
|-69.11%
|90 दिन
|$ 0
|--
$GNRT is an AI Agent built to revolutionize degen culture, providing the safest and fairest token launch mechanism available via agents.land . Community members can request token creation via X and our AI Agent will launch the most hype ideas spontaneously and without human intervention. Degenerator Project is an AI Agent operated token creation business. $GNRT token holders are entitle to protocol fees generated. Staking will be available in the near future. 40% of liquidity migration fees shared to $GNRT holders All token creation fees (later)
