Degenerator Project लोगो

Degenerator Project मूल्य (GNRT)

गैर-सूचीबद्ध

1 GNRT से USD लाइव प्राइस:

-5.40%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Degenerator Project (GNRT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:06:21 (UTC+8)

Degenerator Project (GNRT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01876112
$ 0.01876112$ 0.01876112

$ 0
$ 0$ 0

-0.98%

-5.57%

-7.35%

-7.35%

Degenerator Project (GNRT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GNRT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GNRT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01876112 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GNRT में -0.98%, 24 घंटों में -5.57%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Degenerator Project (GNRT) मार्केट की जानकारी

$ 81.27K
$ 81.27K$ 81.27K

--
----

$ 81.27K
$ 81.27K$ 81.27K

999.94M
999.94M 999.94M

999,935,051.790259
999,935,051.790259 999,935,051.790259

Degenerator Project का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 81.27K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GNRT की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.94M है, कुल आपूर्ति 999935051.790259 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 81.27K है.

Degenerator Project (GNRT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Degenerator Project का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Degenerator Project का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Degenerator Project का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Degenerator Project का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.57%
30 दिन$ 0-7.76%
60 दिन$ 0-69.11%
90 दिन$ 0--

Degenerator Project (GNRT) क्या है

$GNRT is an AI Agent built to revolutionize degen culture, providing the safest and fairest token launch mechanism available via agents.land . Community members can request token creation via X and our AI Agent will launch the most hype ideas spontaneously and without human intervention. Degenerator Project is an AI Agent operated token creation business. $GNRT token holders are entitle to protocol fees generated. Staking will be available in the near future. 40% of liquidity migration fees shared to $GNRT holders All token creation fees (later)

Degenerator Project (GNRT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Degenerator Project प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Degenerator Project (GNRT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Degenerator Project (GNRT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Degenerator Project के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Degenerator Project प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GNRT लोकल करेंसी में

Degenerator Project (GNRT) टोकन का अर्थशास्त्र

Degenerator Project (GNRT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GNRT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Degenerator Project (GNRT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Degenerator Project (GNRT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GNRT प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GNRT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GNRT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Degenerator Project का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GNRT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 81.27K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GNRT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GNRT की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.94M USD है.
GNRT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GNRT ने 0.01876112 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GNRT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GNRT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
GNRT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GNRT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GNRT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GNRT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GNRT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:06:21 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.