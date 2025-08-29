SQDGN की अधिक जानकारी

Degenerate SQuiD लोगो

Degenerate SQuiD मूल्य (SQDGN)

गैर-सूचीबद्ध

1 SQDGN से USD लाइव प्राइस:

-26.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Degenerate SQuiD (SQDGN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:16:11 (UTC+8)

Degenerate SQuiD (SQDGN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-12.35%

-26.88%

-39.97%

-39.97%

Degenerate SQuiD (SQDGN) रियल-टाइम प्राइस $0.00477354 है. पिछले 24 घंटों में, SQDGN ने $ 0.00477354 के कम और $ 0.00654931 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SQDGN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01160508 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SQDGN में -12.35%, 24 घंटों में -26.88%, तथा पिछले 7 दिनों में -39.97% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Degenerate SQuiD (SQDGN) मार्केट की जानकारी

Degenerate SQuiD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.81M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SQDGN की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.81M है.

Degenerate SQuiD (SQDGN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Degenerate SQuiD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001755351190146715 था.
पिछले 30 दिनों में, Degenerate SQuiD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0009397300 था.
पिछले 60 दिनों में, Degenerate SQuiD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013457649 था.
पिछले 90 दिनों में, Degenerate SQuiD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000292002663491063 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.001755351190146715-26.88%
30 दिन$ +0.0009397300+19.69%
60 दिन$ -0.0013457649-28.19%
90 दिन$ +0.000292002663491063+6.52%

Degenerate SQuiD (SQDGN) क्या है

Degenerate SQuiD (SQDGN) is an AI agent and on-chain data tool designed to make on-chain data easily accessible to non-technical users. Through its interface and AI capabilities, SQDGN helps users analyze blockchain various elements of blockchain data without requiring deep technical knowledge or coding expertise. The AI agent also maintains a presence on Twitter, posting, replying, and interacting with the community. The platform democratizes blockchain analytics for a Web3-native future.

Degenerate SQuiD प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Degenerate SQuiD (SQDGN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Degenerate SQuiD (SQDGN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Degenerate SQuiD के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Degenerate SQuiD प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SQDGN लोकल करेंसी में

Degenerate SQuiD (SQDGN) टोकन का अर्थशास्त्र

Degenerate SQuiD (SQDGN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SQDGN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Degenerate SQuiD (SQDGN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Degenerate SQuiD (SQDGN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SQDGN प्राइस 0.00477354 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SQDGN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SQDGN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00477354 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Degenerate SQuiD का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SQDGN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.81M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SQDGN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SQDGN की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
SQDGN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SQDGN ने 0.01160508 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SQDGN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SQDGN ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SQDGN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SQDGN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SQDGN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SQDGN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SQDGN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:16:11 (UTC+8)

