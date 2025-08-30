Degen The Otter मूल्य (DGEN)
-1.41%
-9.67%
-12.64%
-12.64%
Degen The Otter (DGEN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DGEN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DGEN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0011652 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DGEN में -1.41%, 24 घंटों में -9.67%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.64% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Degen The Otter का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.55K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DGEN की मार्केट में उपलब्ध राशि 940.24M है, कुल आपूर्ति 996996682.394949 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.25K है.
आज के दिन के दौरान, Degen The Otter का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Degen The Otter का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Degen The Otter का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Degen The Otter का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-9.67%
|30 दिन
|$ 0
|+57.65%
|60 दिन
|$ 0
|+83.39%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits. "Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram $DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter'
