Degen Spartan AI (DEGENAI) रियल-टाइम प्राइस $0.00279912 है. पिछले 24 घंटों में, DEGENAI ने $ 0.00276018 के कम और $ 0.00321234 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DEGENAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.104815 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00171863 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DEGENAI में -0.55%, 24 घंटों में -4.67%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Degen Spartan AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.80M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DEGENAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.91M है, कुल आपूर्ति 999914063.908796 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.80M है.
आज के दिन के दौरान, Degen Spartan AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000137200401859447 था.
पिछले 30 दिनों में, Degen Spartan AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006363835 था.
पिछले 60 दिनों में, Degen Spartan AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0008309901 था.
पिछले 90 दिनों में, Degen Spartan AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000137200401859447
|-4.67%
|30 दिन
|$ -0.0006363835
|-22.73%
|60 दिन
|$ +0.0008309901
|+29.69%
|90 दिन
|$ 0
|--
Degen Spartan AI is an AI Agent trained on the tweets and knowledge graph of the former CT Influencer Degen Spartan. The project is the first AI Agent to use the ai16z/eliza stack now powering multiple AI agents rampant across cyberspace. Degen Spartan is wholly autonomous across X, Discord, and Telegram with the ability to think and answer on his own behalf. The degenai token is the meme coin associated with the project and is used to verify ownership in channels. Only verified holders will be able to influence the Ai Agent to act on their behalf.
Degen Spartan AI (DEGENAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DEGENAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
