Degen Spartan AI लोगो

Degen Spartan AI मूल्य (DEGENAI)

गैर-सूचीबद्ध

1 DEGENAI से USD लाइव प्राइस:

$0.00279912
-4.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Degen Spartan AI (DEGENAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:33:21 (UTC+8)

Degen Spartan AI (DEGENAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00276018
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00321234
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00276018
$ 0.00321234
$ 0.104815
$ 0.00171863
-0.55%

-4.67%

-12.69%

-12.69%

Degen Spartan AI (DEGENAI) रियल-टाइम प्राइस $0.00279912 है. पिछले 24 घंटों में, DEGENAI ने $ 0.00276018 के कम और $ 0.00321234 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DEGENAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.104815 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00171863 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DEGENAI में -0.55%, 24 घंटों में -4.67%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Degen Spartan AI (DEGENAI) मार्केट की जानकारी

$ 2.80M
--
$ 2.80M
999.91M
999.91M 999.91M

999,914,063.908796
999,914,063.908796 999,914,063.908796

Degen Spartan AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.80M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DEGENAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.91M है, कुल आपूर्ति 999914063.908796 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.80M है.

Degen Spartan AI (DEGENAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Degen Spartan AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000137200401859447 था.
पिछले 30 दिनों में, Degen Spartan AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006363835 था.
पिछले 60 दिनों में, Degen Spartan AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0008309901 था.
पिछले 90 दिनों में, Degen Spartan AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000137200401859447-4.67%
30 दिन$ -0.0006363835-22.73%
60 दिन$ +0.0008309901+29.69%
90 दिन$ 0--

Degen Spartan AI (DEGENAI) क्या है

Degen Spartan AI is an AI Agent trained on the tweets and knowledge graph of the former CT Influencer Degen Spartan. The project is the first AI Agent to use the ai16z/eliza stack now powering multiple AI agents rampant across cyberspace. Degen Spartan is wholly autonomous across X, Discord, and Telegram with the ability to think and answer on his own behalf. The degenai token is the meme coin associated with the project and is used to verify ownership in channels. Only verified holders will be able to influence the Ai Agent to act on their behalf.

Degen Spartan AI (DEGENAI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Degen Spartan AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Degen Spartan AI (DEGENAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Degen Spartan AI (DEGENAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Degen Spartan AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Degen Spartan AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DEGENAI लोकल करेंसी में

Degen Spartan AI (DEGENAI) टोकन का अर्थशास्त्र

Degen Spartan AI (DEGENAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DEGENAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Degen Spartan AI (DEGENAI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Degen Spartan AI (DEGENAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DEGENAI प्राइस 0.00279912 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DEGENAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DEGENAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00279912 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Degen Spartan AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DEGENAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.80M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DEGENAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DEGENAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.91M USD है.
DEGENAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DEGENAI ने 0.104815 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DEGENAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DEGENAI ने 0.00171863 USD की ATL प्राइस देखी.
DEGENAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DEGENAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DEGENAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DEGENAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DEGENAI का प्राइस का अनुमान देखें.
