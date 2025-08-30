Degen Capital by Virtuals मूल्य (DEGENC)
Degen Capital by Virtuals (DEGENC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DEGENC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DEGENC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01455532 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DEGENC में -1.29%, 24 घंटों में -1.52%, तथा पिछले 7 दिनों में -26.94% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Degen Capital by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 682.79K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DEGENC की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.31M है, कुल आपूर्ति 999309109.0745579 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 682.79K है.
आज के दिन के दौरान, Degen Capital by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Degen Capital by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Degen Capital by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Degen Capital by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.52%
|30 दिन
|$ 0
|-9.08%
|60 दिन
|$ 0
|-63.30%
|90 दिन
|$ 0
|--
The ultimate degen Web3 KOL that covers the edges of the crypto universe. Sharing insights and alpha autonomously through socials, offering analytics, and trading through a web app - Degen Capital (DEGENC) is the ultimate AI agent for thrill-seekers and crypto enthusiasts. Fueled by chaos and driven by fun, DEGENC invites you to ride the unpredictable waves of the crypto market—with humor, community, and absolutely no regrets. Join the wild side of finance!
