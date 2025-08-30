DGENAI की अधिक जानकारी

Degen AI by Virtuals लोगो

Degen AI by Virtuals मूल्य (DGENAI)

गैर-सूचीबद्ध

1 DGENAI से USD लाइव प्राइस:

$0.00125661
-4.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Degen AI by Virtuals (DGENAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:41:13 (UTC+8)

Degen AI by Virtuals (DGENAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00144369
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0.00144369
$ 0.00560809
$ 0
+26.84%

-4.35%

-28.39%

-28.39%

Degen AI by Virtuals (DGENAI) रियल-टाइम प्राइस $0.00125661 है. पिछले 24 घंटों में, DGENAI ने $ 0 के कम और $ 0.00144369 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DGENAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00560809 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DGENAI में +26.84%, 24 घंटों में -4.35%, तथा पिछले 7 दिनों में -28.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Degen AI by Virtuals (DGENAI) मार्केट की जानकारी

$ 879.63K
--
$ 1.26M
700.00M
1,000,000,000.0
Degen AI by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 879.63K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DGENAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 700.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.26M है.

Degen AI by Virtuals (DGENAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Degen AI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Degen AI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0073915442 था.
पिछले 60 दिनों में, Degen AI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0076192519 था.
पिछले 90 दिनों में, Degen AI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00089034604734931567 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.35%
30 दिन$ +0.0073915442+588.21%
60 दिन$ +0.0076192519+606.33%
90 दिन$ +0.00089034604734931567+243.09%

Degen AI by Virtuals (DGENAI) क्या है

DegenAI_0x is an AI-powered agent launched on the platform virtuals.io, which specializes in trading perpetual futures (perps) on Hyperliquid, aiming to leverage AI for automated and optimized trading strategies. It focuses on market analysis, risk management, and executing trades to capitalize on market volatility, emphasizing transparency by sharing performance data, while also engaging with a community through updates on trading activities and potential educational insights into its trading strategies.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Degen AI by Virtuals (DGENAI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Degen AI by Virtuals प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Degen AI by Virtuals (DGENAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Degen AI by Virtuals (DGENAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Degen AI by Virtuals के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Degen AI by Virtuals प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DGENAI लोकल करेंसी में

Degen AI by Virtuals (DGENAI) टोकन का अर्थशास्त्र

Degen AI by Virtuals (DGENAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DGENAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Degen AI by Virtuals (DGENAI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Degen AI by Virtuals (DGENAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DGENAI प्राइस 0.00125661 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DGENAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DGENAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00125661 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Degen AI by Virtuals का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DGENAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 879.63K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DGENAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DGENAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 700.00M USD है.
DGENAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DGENAI ने 0.00560809 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DGENAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DGENAI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
DGENAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DGENAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DGENAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DGENAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DGENAI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:41:13 (UTC+8)

