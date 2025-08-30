DEGA मूल्य (DEGA)
DEGA (DEGA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DEGA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DEGA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00103086 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DEGA में --, 24 घंटों में +0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में +10.94% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DEGA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 134.96K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DEGA की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.49B है, कुल आपूर्ति 31874998900.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 506.71K है.
आज के दिन के दौरान, DEGA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DEGA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, DEGA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, DEGA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.01%
|30 दिन
|$ 0
|-7.58%
|60 दिन
|$ 0
|+12.50%
|90 दिन
|$ 0
|--
What Is DEGA? DEGA is an innovative platform that simplifies blockchain game development through advanced Web3 tools. Designed to empower creators of all skill levels, DEGA provides the technology to build and monetize games with ease, enabling anyone to transform their ideas into reality. DEGA's primary features include: DEGA Realms: A no-code game builder powered by AI, offering pre-built assets and intuitive design templates for rapid game development. DEGA Elements Collection: Fully-tradable ERC721 NFT tokens available across multiple blockchains, which yield $DEGA tokens that provide access to exclusive services and events within the DEGA Ecosystem. DEGA Studio: An integrated development environment with pre-built components, utilizing the ONE API framework for seamless Web3 development. Metachains: Elastic scaling solutions for handling peak transaction workloads or providing dedicated infrastructure for applications. dAuth: Simplifies wallet creation and management, offering multi-factor authentication and key recovery services.
