DEGA (DEGA) क्या है

What Is DEGA? DEGA is an innovative platform that simplifies blockchain game development through advanced Web3 tools. Designed to empower creators of all skill levels, DEGA provides the technology to build and monetize games with ease, enabling anyone to transform their ideas into reality. DEGA's primary features include: DEGA Realms: A no-code game builder powered by AI, offering pre-built assets and intuitive design templates for rapid game development. DEGA Elements Collection: Fully-tradable ERC721 NFT tokens available across multiple blockchains, which yield $DEGA tokens that provide access to exclusive services and events within the DEGA Ecosystem. DEGA Studio: An integrated development environment with pre-built components, utilizing the ONE API framework for seamless Web3 development. Metachains: Elastic scaling solutions for handling peak transaction workloads or providing dedicated infrastructure for applications. dAuth: Simplifies wallet creation and management, offering multi-factor authentication and key recovery services.

DEGA प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में DEGA (DEGA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके DEGA (DEGA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है?

DEGA लोकल करेंसी में

DEGA (DEGA) टोकन का अर्थशास्त्र

DEGA (DEGA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DEGA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: DEGA (DEGA) के बारे में अन्य प्रश्न आज DEGA (DEGA) का मूल्य कितना है? USD में लाइव DEGA प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. DEGA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0 है. DEGA का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? DEGA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 134.96K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. DEGA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? DEGA की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.49B USD है. DEGA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? DEGA ने 0.00103086 USD की ATH प्राइस हासिल की. DEGA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? DEGA ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. DEGA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? DEGA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.

