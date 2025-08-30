Defina Finance (FINA) क्या है

$FINA is BEP-20 governance and utility token for the Defina Metaverse ecosystem. There are multiple use cases for $FINA and it plays a very important role in both gaming and community governance. Utility: Game Currency: Buying Mystery Boxes to mint your own heroes. Buying and Selling Hero NFTs in the secondary marketplace. Purchasing in-game assets such as consumables (Breakthrough Potions, Rebirth Crystals, Stamina Potions). Enhancing heroes by using Rebirth and Resonance. Staking in the PVP Mining Pools to increase yield. Governance The Defina team is planning to adopt a governance system to allow Defina Finance to become a decentralized autonomous organization. $FINA will be the governance token for the community to do proposal votings. The Defina team will start with a centralized operation first, and gradually pivot to a decentralized project to ensure the project starts off strong. Defi Rewards In order to increase the liquidity of $FINA on the decentralized exchange (DEX), a proportion of our reserved tokens will be rewarded to the liquidity providers.

Defina Finance प्राइस का अनुमान (USD)

FINA लोकल करेंसी में

Defina Finance (FINA) टोकन का अर्थशास्त्र

Defina Finance (FINA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FINA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Defina Finance (FINA) के बारे में अन्य प्रश्न आज Defina Finance (FINA) का मूल्य कितना है? USD में लाइव FINA प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. FINA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए FINA से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Defina Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? FINA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 47.60K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. FINA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? FINA की मार्केट में उपलब्ध राशि 58.89M USD है. FINA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? FINA ने 9.63 USD की ATH प्राइस हासिल की. FINA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? FINA ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. FINA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? FINA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या FINA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FINA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FINA का प्राइस का अनुमान देखें.

