DeFiGeek Community Japan का आज का लाइव मूल्य 12.71 USD है.TXJP का मार्केट कैप 2,668,191 USD है. भारत में TXJP से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

DeFiGeek Community Japan लोगो

DeFiGeek Community Japan मूल्य (TXJP)

गैर-सूचीबद्ध

1 TXJP से USD लाइव प्राइस:

$12.71
$12.71
+7.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
DeFiGeek Community Japan (TXJP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:52:14 (UTC+8)

DeFiGeek Community Japan का आज का मूल्य

आज DeFiGeek Community Japan (TXJP) का लाइव मूल्य $ 12.71 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 7.75% का बदलाव आया है. मौजूदा TXJP से USD कन्वर्ज़न दर $ 12.71 प्रति TXJP है.

$ 2,668,191 के मार्केट कैप के अनुसार DeFiGeek Community Japan करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 210.00K TXJP है. पिछले 24 घंटों के दौरान, TXJP की ट्रेडिंग $ 11.67 (निम्न) और $ 12.9 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 33.01 और सबसे निम्न स्तर $ 11.59 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में TXJP में पिछले एक घंटे में -0.11% और पिछले 7 दिनों में -26.51% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

DeFiGeek Community Japan (TXJP) मार्केट की जानकारी

$ 2.67M
$ 2.67M

--
--

$ 2.67M
$ 2.67M

210.00K
210.00K

210,000.0
210,000.0

DeFiGeek Community Japan का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.67M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TXJP की मार्केट में उपलब्ध राशि 210.00K है, कुल आपूर्ति 210000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.67M है.

DeFiGeek Community Japan की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 11.67
$ 11.67
24 घंटे में न्यूनतम
$ 12.9
$ 12.9
24 घंटे में उच्चतम

$ 11.67
$ 11.67

$ 12.9
$ 12.9

$ 33.01
$ 33.01

$ 11.59
$ 11.59

-0.11%

+7.75%

-26.51%

-26.51%

DeFiGeek Community Japan (TXJP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, DeFiGeek Community Japan का USD में मूल्य बदलाव $ +0.914037 था.
पिछले 30 दिनों में, DeFiGeek Community Japan का USD में मूल्य बदलाव $ -5.7508085430 था.
पिछले 60 दिनों में, DeFiGeek Community Japan का USD में मूल्य बदलाव $ -6.9144395470 था.
पिछले 90 दिनों में, DeFiGeek Community Japan का USD में मूल्य बदलाव $ -17.042604007500352 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.914037+7.75%
30 दिन$ -5.7508085430-45.24%
60 दिन$ -6.9144395470-54.40%
90 दिन$ -17.042604007500352-57.28%

DeFiGeek Community Japan के लिए प्राइस पूर्वानुमान

DeFiGeek Community Japan (TXJP) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में TXJP का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
DeFiGeek Community Japan (TXJP) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, DeFiGeek Community Japan के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में DeFiGeek Community Japan की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए TXJP के प्राइस पूर्वानुमान के लिए DeFiGeek Community Japanप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

DeFiGeek Community Japan (TXJP) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

$0.00

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.015854

$0.00003366

$0.03558

$0.00000000000000006144

$0.00000004288

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.