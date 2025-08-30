CRYSTAL की अधिक जानकारी

DeFi Kingdoms Crystal लोगो

DeFi Kingdoms Crystal मूल्य (CRYSTAL)

गैर-सूचीबद्ध

1 CRYSTAL से USD लाइव प्राइस:

$0.00661913
-3.20%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:49:30 (UTC+8)

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00656528
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00696257
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00656528
$ 0.00696257
$ 34.6
$ 0.00505587
-0.21%

-3.40%

-5.66%

-5.66%

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) रियल-टाइम प्राइस $0.00661903 है. पिछले 24 घंटों में, CRYSTAL ने $ 0.00656528 के कम और $ 0.00696257 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CRYSTAL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 34.6 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00505587 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CRYSTAL में -0.21%, 24 घंटों में -3.40%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) मार्केट की जानकारी

$ 1.02M
--
$ 1.57M
152.48M
236,154,628.8754652
DeFi Kingdoms Crystal का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.02M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CRYSTAL की मार्केट में उपलब्ध राशि 152.48M है, कुल आपूर्ति 236154628.8754652 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.57M है.

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, DeFi Kingdoms Crystal का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000233626228657905 था.
पिछले 30 दिनों में, DeFi Kingdoms Crystal का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004053527 था.
पिछले 60 दिनों में, DeFi Kingdoms Crystal का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006140917 था.
पिछले 90 दिनों में, DeFi Kingdoms Crystal का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000152999157505669 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000233626228657905-3.40%
30 दिन$ -0.0004053527-6.12%
60 दिन$ +0.0006140917+9.28%
90 दिन$ +0.000152999157505669+2.37%

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) क्या है

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

DeFi Kingdoms Crystal प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? DeFi Kingdoms Crystal के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब DeFi Kingdoms Crystal प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CRYSTAL लोकल करेंसी में

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) टोकन का अर्थशास्त्र

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CRYSTAL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CRYSTAL प्राइस 0.00661903 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CRYSTAL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CRYSTAL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00661903 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
DeFi Kingdoms Crystal का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CRYSTAL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.02M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CRYSTAL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CRYSTAL की मार्केट में उपलब्ध राशि 152.48M USD है.
CRYSTAL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CRYSTAL ने 34.6 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CRYSTAL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CRYSTAL ने 0.00505587 USD की ATL प्राइस देखी.
CRYSTAL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CRYSTAL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CRYSTAL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CRYSTAL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CRYSTAL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:49:30 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.