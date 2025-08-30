DGI की अधिक जानकारी

DGI प्राइस की जानकारी

DGI आधिकारिक वेबसाइट

DGI टोकन का अर्थशास्त्र

DGI प्राइस का पूर्वानुमान

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

DeFi Growth Index लोगो

DeFi Growth Index मूल्य (DGI)

गैर-सूचीबद्ध

1 DGI से USD लाइव प्राइस:

$1.28
$1.28$1.28
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
DeFi Growth Index (DGI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:40:28 (UTC+8)

DeFi Growth Index (DGI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

$ 0.516838
$ 0.516838$ 0.516838

--

--

-12.76%

-12.76%

DeFi Growth Index (DGI) रियल-टाइम प्राइस $1.28 है. पिछले 24 घंटों में, DGI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DGI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.5 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.516838 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DGI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -12.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

DeFi Growth Index (DGI) मार्केट की जानकारी

$ 281.60K
$ 281.60K$ 281.60K

--
----

$ 281.60K
$ 281.60K$ 281.60K

220.20K
220.20K 220.20K

220,198.6999438169
220,198.6999438169 220,198.6999438169

DeFi Growth Index का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 281.60K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DGI की मार्केट में उपलब्ध राशि 220.20K है, कुल आपूर्ति 220198.6999438169 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 281.60K है.

DeFi Growth Index (DGI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, DeFi Growth Index का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DeFi Growth Index का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0743220480 था.
पिछले 60 दिनों में, DeFi Growth Index का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1718467840 था.
पिछले 90 दिनों में, DeFi Growth Index का USD में मूल्य बदलाव $ +0.3518114470012997 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0743220480+5.81%
60 दिन$ +0.1718467840+13.43%
90 दिन$ +0.3518114470012997+37.90%

DeFi Growth Index (DGI) क्या है

The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

DeFi Growth Index (DGI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

DeFi Growth Index प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में DeFi Growth Index (DGI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके DeFi Growth Index (DGI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? DeFi Growth Index के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब DeFi Growth Index प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DGI लोकल करेंसी में

DeFi Growth Index (DGI) टोकन का अर्थशास्त्र

DeFi Growth Index (DGI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DGI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: DeFi Growth Index (DGI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज DeFi Growth Index (DGI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DGI प्राइस 1.28 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DGI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DGI से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.28 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
DeFi Growth Index का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DGI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 281.60K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DGI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DGI की मार्केट में उपलब्ध राशि 220.20K USD है.
DGI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DGI ने 1.5 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DGI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DGI ने 0.516838 USD की ATL प्राइस देखी.
DGI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DGI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DGI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DGI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DGI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:40:28 (UTC+8)

DeFi Growth Index (DGI) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.