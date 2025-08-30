DeFi Growth Index मूल्य (DGI)
DeFi Growth Index (DGI) रियल-टाइम प्राइस $1.28 है. पिछले 24 घंटों में, DGI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DGI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.5 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.516838 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DGI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -12.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DeFi Growth Index का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 281.60K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DGI की मार्केट में उपलब्ध राशि 220.20K है, कुल आपूर्ति 220198.6999438169 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 281.60K है.
आज के दिन के दौरान, DeFi Growth Index का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DeFi Growth Index का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0743220480 था.
पिछले 60 दिनों में, DeFi Growth Index का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1718467840 था.
पिछले 90 दिनों में, DeFi Growth Index का USD में मूल्य बदलाव $ +0.3518114470012997 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0743220480
|+5.81%
|60 दिन
|$ +0.1718467840
|+13.43%
|90 दिन
|$ +0.3518114470012997
|+37.90%
The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
