Defender Bot मूल्य (DFNDR)
+0.72%
-11.12%
-19.95%
-19.95%
Defender Bot (DFNDR) रियल-टाइम प्राइस $0.00228611 है. पिछले 24 घंटों में, DFNDR ने $ 0.00225511 के कम और $ 0.00259399 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DFNDR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.299994 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00204416 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DFNDR में +0.72%, 24 घंटों में -11.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -19.95% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Defender Bot का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 189.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DFNDR की मार्केट में उपलब्ध राशि 82.88M है, कुल आपूर्ति 82884186.17110367 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 189.81K है.
आज के दिन के दौरान, Defender Bot का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000286067990001417 था.
पिछले 30 दिनों में, Defender Bot का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006063842 था.
पिछले 60 दिनों में, Defender Bot का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002268980 था.
पिछले 90 दिनों में, Defender Bot का USD में मूल्य बदलाव $ -0.002407991422383859 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000286067990001417
|-11.12%
|30 दिन
|$ -0.0006063842
|-26.52%
|60 दिन
|$ -0.0002268980
|-9.92%
|90 दिन
|$ -0.002407991422383859
|-51.29%
Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified.
Defender Bot (DFNDR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DFNDR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
