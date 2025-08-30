DFNDR की अधिक जानकारी

Defender Bot लोगो

Defender Bot मूल्य (DFNDR)

गैर-सूचीबद्ध

1 DFNDR से USD लाइव प्राइस:

$0.00228611
$0.00228611$0.00228611
-11.10%1D
mexc
USD
Defender Bot (DFNDR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:40:11 (UTC+8)

Defender Bot (DFNDR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00225511
$ 0.00225511$ 0.00225511
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00259399
$ 0.00259399$ 0.00259399
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00225511
$ 0.00225511$ 0.00225511

$ 0.00259399
$ 0.00259399$ 0.00259399

$ 0.299994
$ 0.299994$ 0.299994

$ 0.00204416
$ 0.00204416$ 0.00204416

+0.72%

-11.12%

-19.95%

-19.95%

Defender Bot (DFNDR) रियल-टाइम प्राइस $0.00228611 है. पिछले 24 घंटों में, DFNDR ने $ 0.00225511 के कम और $ 0.00259399 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DFNDR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.299994 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00204416 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DFNDR में +0.72%, 24 घंटों में -11.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -19.95% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Defender Bot (DFNDR) मार्केट की जानकारी

$ 189.81K
$ 189.81K$ 189.81K

--
----

$ 189.81K
$ 189.81K$ 189.81K

82.88M
82.88M 82.88M

82,884,186.17110367
82,884,186.17110367 82,884,186.17110367

Defender Bot का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 189.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DFNDR की मार्केट में उपलब्ध राशि 82.88M है, कुल आपूर्ति 82884186.17110367 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 189.81K है.

Defender Bot (DFNDR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Defender Bot का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000286067990001417 था.
पिछले 30 दिनों में, Defender Bot का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006063842 था.
पिछले 60 दिनों में, Defender Bot का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002268980 था.
पिछले 90 दिनों में, Defender Bot का USD में मूल्य बदलाव $ -0.002407991422383859 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000286067990001417-11.12%
30 दिन$ -0.0006063842-26.52%
60 दिन$ -0.0002268980-9.92%
90 दिन$ -0.002407991422383859-51.29%

Defender Bot (DFNDR) क्या है

Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified.

Defender Bot (DFNDR) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Defender Bot प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Defender Bot (DFNDR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Defender Bot (DFNDR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Defender Bot के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Defender Bot प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DFNDR लोकल करेंसी में

Defender Bot (DFNDR) टोकन का अर्थशास्त्र

Defender Bot (DFNDR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DFNDR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Defender Bot (DFNDR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Defender Bot (DFNDR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DFNDR प्राइस 0.00228611 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DFNDR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DFNDR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00228611 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Defender Bot का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DFNDR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 189.81K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DFNDR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DFNDR की मार्केट में उपलब्ध राशि 82.88M USD है.
DFNDR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DFNDR ने 0.299994 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DFNDR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DFNDR ने 0.00204416 USD की ATL प्राइस देखी.
DFNDR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DFNDR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DFNDR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DFNDR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DFNDR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:40:11 (UTC+8)

