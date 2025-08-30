DEER की अधिक जानकारी

DEER TOKEN लोगो

DEER TOKEN मूल्य (DEER)

गैर-सूचीबद्ध

1 DEER से USD लाइव प्राइस:

--
----
-0.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
DEER TOKEN (DEER) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:40:01 (UTC+8)

DEER TOKEN (DEER) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00258071
$ 0.00258071$ 0.00258071

$ 0
$ 0$ 0

-1.02%

-0.12%

+1.34%

+1.34%

DEER TOKEN (DEER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DEER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DEER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00258071 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DEER में -1.02%, 24 घंटों में -0.12%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.34% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

DEER TOKEN (DEER) मार्केट की जानकारी

$ 42.25K
$ 42.25K$ 42.25K

--
----

$ 76.60K
$ 76.60K$ 76.60K

551.58M
551.58M 551.58M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DEER TOKEN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 42.25K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DEER की मार्केट में उपलब्ध राशि 551.58M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 76.60K है.

DEER TOKEN (DEER) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, DEER TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DEER TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, DEER TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, DEER TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.12%
30 दिन$ 0-2.41%
60 दिन$ 0-62.51%
90 दिन$ 0--

DEER TOKEN (DEER) क्या है

Welcome to Deer Token Unveiling the Deer Token with a robust smart contract on Binance Smart Chain (BSC)! Don’t miss out on this incredible opportunity! Your Gateway to Innovation on Binance Smart Chain! Dive into the future of decentralized finance with Deer Token, the revolutionary cryptocurrency built on the robust and secure Binance Smart Chain (BSC). Designed to empower its community, Deer Token combines cutting-edge technology with transparent and secure smart contracts, ensuring a seamless and rewarding experience for every user. Whether you're an experienced investor or just starting your crypto journey, Deer Token offers an incredible opportunity to be part of a thriving ecosystem. With a focus on scalability, efficiency, and sustainability, Deer Token is paving the way for a brighter financial future.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

DEER TOKEN प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में DEER TOKEN (DEER) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके DEER TOKEN (DEER) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? DEER TOKEN के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब DEER TOKEN प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DEER लोकल करेंसी में

DEER TOKEN (DEER) टोकन का अर्थशास्त्र

DEER TOKEN (DEER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DEER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: DEER TOKEN (DEER) के बारे में अन्य प्रश्न

आज DEER TOKEN (DEER) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DEER प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DEER से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DEER से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
DEER TOKEN का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DEER के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 42.25K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DEER की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DEER की मार्केट में उपलब्ध राशि 551.58M USD है.
DEER की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DEER ने 0.00258071 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DEER का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DEER ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
DEER का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DEER के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DEER इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DEER इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DEER का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.