Deep AI लोगो

Deep AI मूल्य (DEEPAI)

गैर-सूचीबद्ध

1 DEEPAI से USD लाइव प्राइस:

--
----
-5.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Deep AI (DEEPAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:16:14 (UTC+8)

Deep AI (DEEPAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00637008
$ 0.00637008$ 0.00637008

$ 0
$ 0$ 0

+0.98%

-5.35%

-3.03%

-3.03%

Deep AI (DEEPAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DEEPAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DEEPAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00637008 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DEEPAI में +0.98%, 24 घंटों में -5.35%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Deep AI (DEEPAI) मार्केट की जानकारी

$ 73.98K
$ 73.98K$ 73.98K

--
----

$ 73.98K
$ 73.98K$ 73.98K

996.50M
996.50M 996.50M

996,500,143.872871
996,500,143.872871 996,500,143.872871

Deep AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 73.98K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DEEPAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 996.50M है, कुल आपूर्ति 996500143.872871 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 73.98K है.

Deep AI (DEEPAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Deep AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Deep AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Deep AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Deep AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.35%
30 दिन$ 0+3.28%
60 दिन$ 0-5.13%
90 दिन$ 0--

Deep AI (DEEPAI) क्या है

Deep-Ai is a blockchain-based platform that integrates artificial intelligence tools with Web3 technology. Built on the Solana blockchain, the project enables users to access a wide range of AI models through a single platform while utilizing the $DEEP token for transactions. Deep-Ai serves as a hub for developers and users, facilitating access to AI-driven tools and services in a decentralized environment. By leveraging blockchain technology, the platform ensures transparency and security while providing a seamless user experience. The $DEEP token functions as the primary utility asset within the ecosystem, allowing holders to access premium AI services and fostering a self-sustaining AI development community. Deep-Ai aims to make AI tools more accessible and efficient by bringing them together under one ecosystem, simplifying their usage, and incentivizing innovation.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Deep AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Deep AI (DEEPAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Deep AI (DEEPAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Deep AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Deep AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DEEPAI लोकल करेंसी में

Deep AI (DEEPAI) टोकन का अर्थशास्त्र

Deep AI (DEEPAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DEEPAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Deep AI (DEEPAI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Deep AI (DEEPAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DEEPAI प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DEEPAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DEEPAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Deep AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DEEPAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 73.98K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DEEPAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DEEPAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 996.50M USD है.
DEEPAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DEEPAI ने 0.00637008 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DEEPAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DEEPAI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
DEEPAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DEEPAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DEEPAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DEEPAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DEEPAI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:16:14 (UTC+8)

