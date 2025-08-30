Deep AI मूल्य (DEEPAI)
+0.98%
-5.35%
-3.03%
-3.03%
Deep AI (DEEPAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DEEPAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DEEPAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00637008 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DEEPAI में +0.98%, 24 घंटों में -5.35%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Deep AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 73.98K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DEEPAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 996.50M है, कुल आपूर्ति 996500143.872871 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 73.98K है.
आज के दिन के दौरान, Deep AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Deep AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Deep AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Deep AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.35%
|30 दिन
|$ 0
|+3.28%
|60 दिन
|$ 0
|-5.13%
|90 दिन
|$ 0
|--
Deep-Ai is a blockchain-based platform that integrates artificial intelligence tools with Web3 technology. Built on the Solana blockchain, the project enables users to access a wide range of AI models through a single platform while utilizing the $DEEP token for transactions. Deep-Ai serves as a hub for developers and users, facilitating access to AI-driven tools and services in a decentralized environment. By leveraging blockchain technology, the platform ensures transparency and security while providing a seamless user experience. The $DEEP token functions as the primary utility asset within the ecosystem, allowing holders to access premium AI services and fostering a self-sustaining AI development community. Deep-Ai aims to make AI tools more accessible and efficient by bringing them together under one ecosystem, simplifying their usage, and incentivizing innovation.
