Decimated लोगो

Decimated मूल्य (DIO)

गैर-सूचीबद्ध

1 DIO से USD लाइव प्राइस:

$0.00290907
-1.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Decimated (DIO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:32:56 (UTC+8)

Decimated (DIO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00290227
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00296001
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00290227
$ 0.00296001
$ 0.58793
$ 0
-0.14%

-1.04%

-1.38%

-1.38%

Decimated (DIO) रियल-टाइम प्राइस $0.00290907 है. पिछले 24 घंटों में, DIO ने $ 0.00290227 के कम और $ 0.00296001 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DIO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.58793 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DIO में -0.14%, 24 घंटों में -1.04%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.38% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Decimated (DIO) मार्केट की जानकारी

$ 1.58M
--
$ 2.91M
543.26M
1,000,000,000.0
Decimated का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.58M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DIO की मार्केट में उपलब्ध राशि 543.26M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.91M है.

Decimated (DIO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Decimated का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Decimated का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001877219 था.
पिछले 60 दिनों में, Decimated का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003024443 था.
पिछले 90 दिनों में, Decimated का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.04%
30 दिन$ -0.0001877219-6.45%
60 दिन$ +0.0003024443+10.40%
90 दिन$ 0--

Decimated (DIO) क्या है

Fracture Labs is a team of veteran game developers who are creating an open world survival game with a blockchain based economy, called DECIMATED. The team is creating a 64km2 map in Unreal Engine 4, where players can choose to play a human citizen or a cyborg cop, and must compete with each other to earn cryptocurrency (DIO) in a massive persistent online world.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Decimated (DIO) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Decimated प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Decimated (DIO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Decimated (DIO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Decimated के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Decimated प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DIO लोकल करेंसी में

Decimated (DIO) टोकन का अर्थशास्त्र

Decimated (DIO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DIO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Decimated (DIO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Decimated (DIO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DIO प्राइस 0.00290907 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DIO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DIO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00290907 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Decimated का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DIO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.58M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DIO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DIO की मार्केट में उपलब्ध राशि 543.26M USD है.
DIO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DIO ने 0.58793 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DIO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DIO ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
DIO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DIO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DIO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DIO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DIO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:32:56 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.