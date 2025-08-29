DESO की अधिक जानकारी

Decentralized Social लोगो

Decentralized Social मूल्य (DESO)

गैर-सूचीबद्ध

1 DESO से USD लाइव प्राइस:

$5.06
$5.06$5.06
-2.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Decentralized Social (DESO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:15:36 (UTC+8)

Decentralized Social (DESO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 5.06
$ 5.06$ 5.06
24 घंटे में न्यूनतम
$ 5.34
$ 5.34$ 5.34
24 घंटे में उच्चतम

$ 5.06
$ 5.06$ 5.06

$ 5.34
$ 5.34$ 5.34

$ 198.68
$ 198.68$ 198.68

$ 2.7
$ 2.7$ 2.7

-0.25%

-2.42%

-8.28%

-8.28%

Decentralized Social (DESO) रियल-टाइम प्राइस $5.06 है. पिछले 24 घंटों में, DESO ने $ 5.06 के कम और $ 5.34 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DESO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 198.68 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 2.7 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DESO में -0.25%, 24 घंटों में -2.42%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Decentralized Social (DESO) मार्केट की जानकारी

$ 53.34M
$ 53.34M$ 53.34M

--
----

$ 54.74M
$ 54.74M$ 54.74M

10.53M
10.53M 10.53M

10,808,492.6854
10,808,492.6854 10,808,492.6854

Decentralized Social का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 53.34M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DESO की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.53M है, कुल आपूर्ति 10808492.6854 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 54.74M है.

Decentralized Social (DESO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Decentralized Social का USD में मूल्य बदलाव $ -0.125827547921563 था.
पिछले 30 दिनों में, Decentralized Social का USD में मूल्य बदलाव $ +1.0762721200 था.
पिछले 60 दिनों में, Decentralized Social का USD में मूल्य बदलाव $ +1.9789103400 था.
पिछले 90 दिनों में, Decentralized Social का USD में मूल्य बदलाव $ +0.779632189587711 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.125827547921563-2.42%
30 दिन$ +1.0762721200+21.27%
60 दिन$ +1.9789103400+39.11%
90 दिन$ +0.779632189587711+18.21%

Decentralized Social (DESO) क्या है

Decentralized Social प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Decentralized Social (DESO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Decentralized Social (DESO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Decentralized Social के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Decentralized Social प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DESO लोकल करेंसी में

Decentralized Social (DESO) टोकन का अर्थशास्त्र

Decentralized Social (DESO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DESO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Decentralized Social (DESO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Decentralized Social (DESO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DESO प्राइस 5.06 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DESO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DESO से USD की मौजूदा प्राइस $ 5.06 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Decentralized Social का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DESO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 53.34M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DESO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DESO की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.53M USD है.
DESO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DESO ने 198.68 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DESO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DESO ने 2.7 USD की ATL प्राइस देखी.
DESO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DESO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DESO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DESO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DESO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:15:36 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.